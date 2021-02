Fausto Gresini è morto: la conferma del team, aveva 60 anni. L’ex campione del mondo e manager è stato ucciso dal Covid-19

Fausto Gresini è morto. L’annuncio ufficiale arriva dal suo team, che porta il suo nome. Il due volte campione del mondo di motociclismo classe 125 non ce l’ha fatta. Era ricoverato da oltre due mesi all’ospedale Maggiore di Bologna per le conseguenze del Covid-19.

Una tremenda polmonite bilaterale che non gli ha dato scampo. Dopo settimane di coma farmacologico il manager si è arreso alla violenza del virus, che lo ha colpito duramente. Il mondo dello sport e dei motori piange Gresini ad appena 60 anni. Stavolta l’annuncio è arrivato dal suo team ufficiale.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021