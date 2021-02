Il rapper Clementino ha annunciato sui social di essere ricoverato in ospedale per un piccolo intervento. “Niente di grave, sto bene”, ha rassicurato l’artista su Facebook. Ricoverato alla clinica Manzoni di Avellino, sua città natale, il cantante ha pubblicato un post su Instagram e su Facebook con alcuni scatti assieme ai medici. Clementino sembra sorridente e sereno, segno che tutto è andato per il meglio. “Ho avuto un piccolo intervento”, ha spiegato senza specificare le ragioni dell’operazione.

Clementino in ospedale, ma sta bene e rassicura i fan

In ogni caso, la dimostrazione che sta bene è nel vedere il suo volto sorridente. Tantissimi messaggi di affetto da parte dei suoi fan, mentre lo stesso Clementino dà appuntamento a stasera per la puntata di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, lo show condotto da Stefano De Martino. Trasmissione che è stata registrata prima dell’intervento che il rapper ha subito nella giornata di ieri. Assieme a Clementino ci saranno gli immancabili Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, pronto con le sue imitazioni diventate, ormai, un vero e proprio “cult”. Clementino, già molto apprezzato dai fan della sua amica, ha centrato la notorietà anche per il suo ruolo di “giudice” nel talent “The Voice Senior”, dove ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e le sue simpatiche battute. In particolare sono diventati celebri i “duetti” con Gigi D’Alessio, col quale ha avuto anche una collaborazione nell’ultimo disco del cantautore napoletano.

