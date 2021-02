Dopo le defezioni dell’ultim’ora di Goria e Ciacci, sono stati ufficializzati i nomi dei due nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi

Quando manca sempre meno all’inizio dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, continuano a spargersi giornalmente le voci sui componenti del cast e sulle modalità introdotte nel reality quest’anno.

Come saprete infatti gli autori del programma hanno dovuto fare i conti con una difficile organizzazione dovuta soprattutto alla pandemia in corso. Ci sono state rinunce eccellenti (come ad esempio quella di Jill Cooper) ed anche concorrenti che non hanno passato le visite mediche e per questo sono stati esclusi.

Nel frattempo si è cominciato a capire qualcosa di più su come funzionerà il gioco quest’anno. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da tvblog, i naufraghi saranno suddivisi in due gruppi: i burini e gli chic. Ci sarà poi anche la cosiddetta “Isola dei parassiti”, in cui i concorrenti dovranno procurarsi il cibo da soli e saranno vigilati da un “guardiano” che inizialmente doveva essere Clemente Russo ed invece sarà Pino Maddaloni.

Isola dei Famosi, Awed e Roberto Ciufoli sono i due nuovi naufraghi

Tornando invece al tema principale, ovvero chi saranno i concorrenti che prenderanno il posto degli esclusi Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, le ultime notizie danno per partecipanti certi Awed e Roberto Ciufoli.

Il primo lo ha annunciato in diretta su Mediaset Play, dove conduce insieme ad Annie Mazzola il “Gf Vip Party”. Lo youtuber, il cui vero nome è Simone Paciello, si definisce attore, comico, conduttore, cantante e… bugiardo.

Per Ciufoli invece non si tratta della prima esperienza in un reality show. L’ex componente della Premiata Ditta, infatti, ha già partecipato in passato alla “Talpa” nel 2005 su Italia1 a “Si può fare” su Rai1 nel 2015.

Per il resto bisognerà attendere la prima puntata dell’Isola dei Famosi, in programma per venerdì 12 marzo, per scoprire ulteriori novità e cominciare a vivere da vicino l’avventura dei naufraghi.