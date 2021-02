Quando mancano sempre meno giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi, il programma fa registrare un’altra defezione dell’ultimo minuto

L’Isola dei Famosi continua a perdere i pezzi. Quando mancano ormai circa tre settimane all’inizio del programma, che a meno di ulteriori modifiche dovrebbe cominciare l’11 o il 12 di marzo, gli autori dovranno di nuovo correre ai ripari per trovare altri due concorrenti che dovranno imbarcarsi per l’Honduras.

Organizzare il reality in tempi di pandemia, soprattutto uno in stile “survival” come l’Isola, è impresa davvero ardua. Ufficializzato l’inviato che sarà Massimiliano Rosolino, è stato ridotto anche il numero degli opinionisti al fianco della conduttrice Ilary Blasi. Ci saranno infatti Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, mentre il terzo personaggio è stato eliminato.

Oltre a questo, però, c’è da registrare una nuova defezione tra i naufraghi. Il primo ad arrendersi alle visite mediche è stato Amedeo Goria, ma l’ex giornalista Rai non è l’unico che dovrà rinunciare alla partecipazione.

Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci escluso dai concorrenti

L’altro nome che a sorpresa è stato escluso nelle ultime ore dal reality, secondo quanto riportato dai siti specializzati, è quello di Giovanni Ciacci. Il costumista di Valeria Marini ed ex partecipante di “Ballando con le stelle” non partirà per l’Honduras. Fatali anche per lui, come per Goria, le rigidissime visite mediche che i produttori hanno richiesto a tutti i candidati naufraghi.

Restano quindi ancora due “buchi” da colmare e a poche settimane dalla partenza sarà davvero difficile trovare dei degni sostituti. Si era fatto il nome di Carla Gozzi, ma la donna sarà impegnata con il programma di Rai 2 “Detto fatto”. Stessa sorte toccata alla sua compagna di viaggio Jill Cooper.

In attesa di ulteriori novità, vi invitiamo a seguirci. Appena ne sapremo di più sui nuovi componenti del cast vi terremo aggiornati.