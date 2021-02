Manca poco all’inizio dell’Isola dei Famosi 2021. Il nuotatore non sarà tra i concorrenti, mentre Amedeo Goria è stato escluso

Manca ormai meno di un mese all’inizio dell’Isola dei Famosi e le notizie su cast e concorrenti continuano a rincorrersi. Sembra invece terminata la ricerca degli autori per quanto riguarda l’inviato in Honduras e anche stavolta la scelta è ricaduta su un nuotatore di successo.

Sarà infatti Massimiliano Rosolino colui che seguirà da vicino le peripezie dei naufraghi e coordinerà i collegamenti con la conduttrice Ilary Blasi. Anche nel 2008, quando il reality era in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura, la produzione optò per un nuotatore, ovvero Filippo Magnini.

La scelta è arrivata dopo vari sondaggi: inizialmente infatti si parlava di Elenoire Casalegno come inviata, mentre Rosolino avrebbe dovuto far parte dei concorrenti.

Il cast dell’Isola dei Famosi tra conferme ed esclusioni

Oltre alla decisione sull’inviato, arrivano conferme sia per quanto riguarda i concorrenti del reality sia per gli opinionisti che saranno al fianco di Ilary Blasi durante le dirette. I naufraghi dell’isola, così come svelato dalla stessa moglie di Francesco Totti, saranno 16 e tra di loro ci saranno volti inediti nel mondo dei reality, come ad esempio l’attrice romana Angela Melillo.

In tema opinionisti invece sembra dissolversi l’ipotesi Tommaso Zorzi, che sarà impegnato fino ad inizio marzo all’interno della casa del GF VIP. Ci sarà sicuramente Iva Zanicchi, mentre secondo quanto riportato da tvblog sembra in dirittura d’arrivo l’accordo con Elettra Lamborghini. Il terzo nome invece non è ancora noto.

C’è da registrare inoltre una defezione dell’ultim’ora: si tratta di Amedeo Goria che è stato escluso dal programma perchè non è riuscito a passare i test fisici e si è quindi preferito evitargli qualsiasi problema soprattutto ora che la pandemia è ancora in corso.

L’Isola dei Famosi inizierà il prossimo 11 marzo su Canale 5 e durerà 10 settimane, anche se il palinsesto potrebbe ancora subire delle variazioni significative.