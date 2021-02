Chi ci sarà a “naufragare” sull’Isola dei Famosi 2021? Alla lista dei probabili concorrenti, oggi, si aggiunge nome decisamente da campioni!

Ormai le indiscrezioni, le anticipazioni e le notizie riguardo il reality show di Canale 5 cominciano ad aumentare sempre di più.

Dopotutto manca poco all’inizio della trasmissione ed in molti non possono fare a meno di chiedersi quali saranno i personaggi che vedremo sui nostri schermi.

Chi ci sarà tra i “naufraghi” dell’Isola?

Abbiamo già scoperto alcune notizie decisamente importanti a riguardo: oggi, però, TvBlog.it ha rilasciato un’informazione decisamente importante.

Uno dei concorrenti, a sentire loro, potrebbe benissimo raggiungere l’Isola… anche a nuoto!

Isola dei Famosi 2021: Massimo Rosolino tra i concorrenti?

Secondo l’esclusiva riportata da TvBlog, possiamo (quasi) metterci la mano sul fuoco.

Massimo Rosolino, campione olimpico di nuoto, potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti confermati della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Di certo lui non avrà problemi a confrontarsi con l’elemento preponderante della vita sull’isola: l’acqua!

Sempre secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il cachet di Rosolino non sarebbe certamente uno da poco: la cifra, infatti, si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro!

Vi avevamo già anticipato qui gran parte del cast e delle persone che stavano ancora “discutendo” con la produzione per trovare un accordo.

Bene, a quanto pare lo scoop riportato da TvBlog ha sorpreso davvero tutti: Massimiliano Rosolino, infatti, era un nome che nessuno avrebbe potuto immaginarsi!

Il famosissimo campione ha da tempo intrapreso una carriera “televisiva“.

Forte delle medaglia d’oro nei 200 metri misti alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 ed ai mondiali di Fukuoka nel 2001, possiamo ben dire che la “transizione” al piccolo schermo non è stata infruttuosa.

Massimiliano Rosolino, la carriera televisiva

Non è insolito, infatti, vedere Massimiliano sui nostri schermi.

Nel 2006 ha partecipato alla famosa trasmissione “Ballando con le stelle” insieme a Natalia Titova (che ha successivamente sposato) conquistando il quinto posto.

Da quel momento la carriera di Massimiliano in TV è stata una di quelle che possiamo definire decisamente “fulminanti“.

Tra i suoi successi ricordiamo la vittoria a Pechino Express (in coppia con Marco Maddaloni) nel 2013 e la conduzione, nel 2019, del programma “Un dolce da maestro“.

Insomma, Massimiliano ha decisamente conquistato il mondo della TV ma in pochi ci aspettavamo di vederlo tornare a calcare le scene coniugando telecamere ed acqua.

Invece, grazie all’Isola dei Famosi, pare che potremmo apprezzarlo di nuovo mentre si cimenta nelle prove del reality show, forte del suo “passato” da campione olimpionico. Se la notizia dovesse essere confermata, quindi, potremmo subito annoverarlo nella “lista” dei concorrenti più forti!

Purtroppo, però, per avere la certezza che l’indiscrezione sia veritiera dovremo aspettare l’inizio del reality (vi avevamo svelato qui la data). Di certo non mancheranno le sorprese!

Per Massimiliano Rosolino, classe 1978, la partecipazione all’Isola dei Famosi sarebbe un ulteriore conferma che la sua carriera, ormai lontana dallo sport, ha fatto “un salto”. Non possiamo far altro che sperare di vederlo tra i naufraghi “capitanati” da Ilary Blasi e scoprire come si comporterà in condizioni veramente estreme. Curiosi di conoscere cosa succederà?