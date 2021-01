By

In arrivo la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi”: ecco tutte le news e le anticipazioni riguardo il famosissimo reality show.

Gli affezionati dei reality show possono tirare un sospiro di sollievo. La loro “isola” preferita, infatti, tornerà a breve sugli schermi di Canale 5.

Chi saranno i protagonisti di queste edizione? Dove sarà ambientata e quali saranno le ultime novità?

Ecco tutte le informazioni e le anticipazioni per voi.

Isola dei Famosi: tutte le ultime notizie

Si era fatto molto parlare riguardo il famosissimo reality show “L’isola dei famosi”.

Mediaset, infatti, aveva fatto capire che la realizzazione del programma era in dubbio: la pandemia Covid-19, infatti, ha sicuramente messo a rischio la possibilità di dirigere e gestire il tutto in sicurezza.

Fortunatamente, però, dopo aver valutato diversi piani B è arrivata la conferma: l’isola si farà.

A dirigerla, per la prima volta ci dovrebbe essere la showgirl Ilary Blasy mentre a seguire i naufraghi “sul campo” tornerà per la terza volta il conduttore radiofonico Alvin.

La data d’inizio è prevista per uno dei primi lunedì di Marzo: l’8 oppure il 15.

Insomma, manca davvero poco!

L’idea è quella di iniziare il programma una volta terminato il Festival di Sanremo che potrebbe, data la sua popolarità, affossare gli ascolti del reality show.

La messa in onda dovrebbe avvenire immediatamente dopo la puntata settimanale del Grande Fratello che, tra televoti truccati e colpi di scena, continua ad appassionare tantissimi italiani.

La programmazione dovrebbe durare fino a Maggio per un totale di 10 e più settimane all’insegna “dell’avventura e delle situazioni tra naufraghi” come si legge sul sito ufficiale.

Un’altra notizia che ha piacevolmente colpito i fan è la scelta di mantenere invariata la località dove si svolge il programma.

L’Honduras, quindi, sarà nuovamente lo sfondo del “naufragio” dei nostri vip (o ex tali) preferiti.

Tra i candidati scartati ci sono state anche le isole Canarie: insomma, la produzione ha deciso di non spostarsi e di rimanere dov’era.

Chissà che tipo di conseguenze avrà questa scelta sulle disposizioni e le misure di sicurezza anti Coronavirus!

Ma veniamo ai partecipanti: le indiscrezioni sono tantissime mentre il popolo della rete si è già scatenato (ed ha già scelto i suoi preferiti).

La più quotata sarebbe la famosissima Asia Argento, seguita dallo speaker Marco Baldini e dagli ex tronisti Andrea Cerioli, Angela Nasti oltre che Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli famosi per essere ex di Gemma Galgani).

Poi ancora l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Kalli, la conduttrice Stefania Orlando e Can Yaman l’attore turco di Daydreamer.

Nessuno dei partecipanti ha ancora confermato o smentito le ipotesi: anche se si vocifera che alcuni abbiano richiesto un cachet troppo alto.

Finalmente torna l’isola dei famosi uno spiraglio di luce nuova dopo un anno di gfvip — baby Gems🐍 (@trashandrama) January 5, 2021

Insomma, per ora l’unica certezza è che ad inizio Marzo potremo tornare a godere delle spiagge immacolate honduregne.

Certamente i fan aspettavano da tempo questa notizia: in molti, infatti, non vedono l’ora di “abbandonare” la casa del Grande Fratello per spostarsi “all’aperto”.

L’attesa è quasi finita!