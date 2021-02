Dopo i litigi e le illazioni torna il sereno tra le RosMello. Ieri sera le due si sono confrontate e chiarite del tutto

Rosmello di nuovo insieme, abbracciate, dopo 24 ore di litigi. E dire che la loro amicizia speciale sembrava davvero essere scoppiata dopo la puntata del 15 febbraio in cui sono volate accuse pesanti da parte di Dayane e Rosalinda, sentitasi tradita, non aveva trattenuto le lacrime.

La brasiliana, infatti, ci era andata giù duramente con la Cannavò dopo che quest’ultima aveva nominato Giulia Salemi. Ed era arrivata anche a pensare che la sua confidente più intima avrebbe potuto nominarla nella puntata finale per salvare invece la sua nuova fiamma Andrea Zenga.

Dayane ha addirittura esultato quando i fan hanno fatto volare un aereo sulla casa contro la Cannavò: “D sei l’unica certezza, siamo solo con te. Ex Rosmello”. Ma, quando un’amicizia è particolarmente importante, c’è sempre il modo di chiarirsi e rimettere le cose a posto.

Le Rosmello di nuovo insieme dopo il chiarimento

Per far tornare la pace tra le due c’è voluto prima un lungo sfogo, separato, in compagnia di Stefania e Samantha. Successivamente, nella serata di ieri, Dayane e Rosalinda si sono di nuovo abbracciate e hanno avuto una lunga chiacchierata in cui si sono spiegate.

La Cannavò ha fatto presente che, nonostante le illazioni ricevute, lei sarà sempre dalla parte della brasiliana, anche fuori dalla casa. In tutta risposta la Mello, inizialmente preoccupata, ha detto a Rosalinda di essere felice della sua relazione con Andrea Zenga: “Voglio che tu sia felice. Lo sai quanto ho lottato tante volte qua dentro, per la tua felicità. Goditi questo momento e non lasciare che nessuno possa rovinarlo”.

Nonostante tra le due sia tornato il sereno, Dayane ha però voluto lanciare una simpatica frecciatina a Rosalinda: “Odori di Zenga, non c’è più il mio odore”, le ha detto mentre la abbracciava. Inoltre la brasiliana ha scelto di restare a dormire nella stanza blu, per consentire ai due piccioncini di godersi la notte insieme.