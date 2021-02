Dayane Mello è insofferente nella casa dopo l’inizio della relazione tra Rosalinda e Andrea Zenga. E ora teme per la finale

Il GF VIP continua a riservarci sorprese e tensioni all’interno della casa, specialmente nelle ore successive alle dirette televisive. Mentre si avvicina sempre di più la puntata finale, i concorrenti rimasti in gioco sono sempre più nervosi e battaglieri per aggiudicarsi la vittoria.

Ma quello che è successo nelle ultime ore era davvero poco pronosticabile: la coppia RosMello è praticamente scoppiata, e Dayane ha lanciato accuse pesanti a Rosalinda dopo l’ultima diretta. Il tutto è dovuto alla nomination di Rosalinda nei confronti di Giulia Salemi, scoppiata in lacrime, ma anche all’inizio della relazione tra la Cannavò ed Andrea Zenga, culminata con un bacio appassionato.

Dayane Mello accusa Rosalinda: “Se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai”

Il diverbio tra le due è scoppiato a cena, quando Dayane ha fatto notare a Rosalinda che il fatto di aver nominato Giulia Salemi è stato secondo lei poco corretto: “Non c’è cosa peggiore di fare un percorso con una persona e poi essere nominati da lei”, ha affermato la brasiliana.

Non contenta della risposta inoltre la Mello ha proseguito: “Allora posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai. Sei imprevedibile. Io ho nominato Giulia quando non andavamo d’accordo. Tu sono tre mesi che fai un percorso con questa ragazza”. A questo punto la Cannavò, che ha affermato di star male per aver nominato Giulia, ha preferito abbandonare la cena ed isolarsi dal resto del gruppo.

In tutto ciò la brasiliana ha deciso di non dormire più con la sua ormai ex amica e si è trasferita nella stanza blu. Sembra dunque arrivato alla fine il bel rapporto che si era creato tra le due, ma a tremare di più ora è proprio Dayane: nonostante sia immune alle nomination fino alla finale, potrebbe ritrovarsi ad essere tradita proprio all’ultimo momento da quella che reputava la sua compagna e confidente. Staremo a vedere.