La conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, ha avuto un incidente. dita fasciate: la dinamica dell’accaduto

Incidente per la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci. La bella e brava presentatrice è andata in onda oggi, nella puntata di martedì 16 febbraio, con le dita fasciate. Un incidente domestico che ha reso necessaria l’evidenza di fasciature bianche sulla mano di Federica.

A tal proposito, è arrivata una precisa domanda di Raffaello Tonon, che ha chiesto cosa fosse successo. La conduttrice ha risposto che non si trattava di una fasciatura per una partita di volley ma di un incidente domestico.

Federica Panicucci mostra la mano fasciata: “Un piccolo incidente domestico”

“Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno”, ha spiegato la Panicucci. “Non è bellissimo da vedere, lo so”, ha detto la presentatrice, che ha aggiunto: “Purtroppo non posso farci niente”. Poi è arrivata la rassicurazione del suo amico opinionista, che l’ha tranquillizzata: “La tua bellezza ed eleganza non viene toccata, stai tranquilla”, ha detto Tonon.

Anche se la conduttrice non è andata nei dettagli, secondo indiscrezioni il piccolo incidente è dovuto a una bruciatura rimediata a casa. Niente di preoccupante, ma diverse dita della mano destra e sinistra sono state coinvolte ed è stato reso necessario il particolare bendaggio. La conduttrice è molto amata dal pubblico, anche se si rincorrono le voci sul suo futuro. Potrebbe, infatti, non essere più lei alla conduzione di Mattino 5 nella prossima stagione televisiva. I suoi fan, molto numerosi, la invocano addirittura come nuova conduttrice del Grande Fratello, ma di certo non sarà semplice scalzare Alfonso Signorini…