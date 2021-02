È morto Claudio Sorrentino, storico doppiatore di tanti attori come John Travolta e Bruce Willis. Aveva 75 anni. Le cause della morte

Il Covid-19 continua a fare vittime, sia tra la gente comune che nel mondo dello spettacolo. A farne le spese stavolta è stato Claudio Sorrentino, noto doppiatore e attore teatrale. Aveva 75 anni ed è morto a Roma, la città dove era nato nel 1945.

Sorrentino ha avuto una carriera brillante, soprattutto grazie al prestigio degli attori che ha doppiato. Ma è stato attivo per molti anni anche a teatro, recitando in diverse commedie. Ha lavorato per programmi televisivi molto seguiti negli anni ’80 come Tandem e Blitz, condotto da Gianni Minà dal 1981 al 1984. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più della carriera di Claudio Sorrentino.

Claudio Sorrentino, tutti gli attori che ha doppiato

Claudio Sorrentino è stato uno dei doppiatori più importanti degli ultimi decenni. Ecco di seguito il lungo elenco di attori che ha doppiato, alcuni di questi hanno scritto pagine di storie del cinema internazionale, vincendo premi e facendosi amare dal grande pubblico:

John Travolta in Due come noi, Staying Alive, Pulp Fiction, Get Shorty, Nome in codice: Broken Arrow, Michael, She’s So Lovely – Così carina, Mad City – Assalto alla notizia, I colori della vittoria, La sottile linea rossa, A Civil Action, La figlia del generale, Battaglia per la Terra, Magic Numbers – Numeri fortunati, Codice: Swordfish, Unico testimone, La febbre del sabato sera (ridoppiaggio), Grease – Brillantina (ridoppiaggio), Austin Powers in Goldmember, Basic, Una canzone per Bobby Long, Be Cool, Hairspray – Grasso è bello!, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, Killing Season, Criminal Activities, American Crime Story, Io sono vendetta – I Am Wrath, Speed Kills

Mel Gibson in Arma letale, Arma letale 2, Arma letale 3, Arma letale 4, Maverick, Due nel mirino, Braveheart – Cuore impavido, Casper, Payback – La rivincita di Porter, Ipotesi di complotto, Tequila Connection, Amore per sempre, Ransom – Il riscatto, L’uomo senza volto, Il patriota, The Million Dollar Hotel, What Women Want – Quello che le donne vogliono, We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, Signs, Fuori controllo, Mr. Beaver, Blood Father, Fatman.

Bruce Willis in Die Hard – Duri a morire, Ancora vivo, Alpha Dog, Grindhouse – Planet Terror, Die Hard – Vivere o morire, I mercenari – The Expendables, I mercenari 2, Die Hard – Un buon giorno per morire, Acts of Violence

Willem Dafoe in Strade di fuoco, L'ultima tentazione di Cristo, Oltre la vittoria, Body of Evidence – Il corpo del reato

Jeff Bridges in Tron, Tucker, un uomo e il suo sogno, Fearless – Senza paura

Patrick Duffy in Dallas, Medicina amara, Dallas: La guerra degli Ewing, Una bionda per papà

Geoffrey Rush in Quills – La penna dello scandalo, Paradiso + Inferno

Bud Cort in Harold e Maude, Anche gli uccelli uccidono

Bruce Davidson in Fragole e sangue, La giuria

Michael Tucci in Grease (nel primo doppiaggio)

Billy Connolly in Beautiful Joe

Barry Miller ne La febbre del sabato sera

Sylvester Stallone in Cop Land

Ron Howard in Happy Days

Gary Oldman in Sid & Nancy

Ryan O'Neal in Love Story

Gérard Depardieu in Bogus – L'amico immaginario

David Keith in Daredevil

Robert De Niro in Batte il tamburo lentamente

Phil Davis in Diario di uno scandalo

Wayne C. Baker in Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo

Carl Weathers ne Il peggior allenatore del mondo

Robert Beltran in Scene di lotta di classe a Beverly Hills

David Strathairn in The River Wild – Il fiume della paura

Joseph Bottoms in The Black Hole – Il buco nero

Christopher B. Duncan ne Il mio nome è Khan

Donovan Scott in Popeye – Braccio di ferro

Mickey Rourke in White Sands – Tracce nella sabbia

Tim Matheson in Animal House

Christoph Waltz in Come l'acqua per gli elefanti

Thomas Haden Church in A proposito di Steve

William Hurt in Jane Eyre

Richard Dillane in Tristano + Isotta

Treat Williams ne Il nascondiglio

Daniel Day-Lewis ne L'insostenibile leggerezza dell'essere

A.J. Benza in Rocky Balboa

Carlo Gautry in Alice's Restaurant

Jeremy Clyde in Attacco: piattaforma Jennifer

Vincent Lindon in Vite strozzate

Gilbert Melki in Angel-A

Mark Nelson in Venerdì 13

Koezu Omiya in Godzilla contro i giganti

Luigi Laezza in Capriccio

Leo Colonna ne La ripetente fa l'occhietto al preside

Bruno Minniti ne La dottoressa ci sta col colonnello

Gene Wilder in Alice nel Paese delle Meraviglie

Jason Statham in Professione assassino

Russell Crowe in Broken City

Ronald Pickup in Il giorno dello sciacallo

L’impegno nel sociale e le cariche istituzionali

Claudio Sorrentino è stato un uomo molto impegnato anche nell’ambito del sociale. È stato autore e conduttore di “Droga che Fare”. Ha ideato il Segretariato Sociale della Rai, attraverso il quale ha portato avanti molte battaglie per aiutare chi aveva problemi di tossicodipendenza o di AIDS.

Dal 1994 fino alla morte è stato presidente dell’ADIS, Associazione Attori Doppiatori Italiani Riuniti, che ha fondato personalmente. Nell’ottobre del 2002 ha fatto parte del Comitato per le Competenze e la Mobilità nell’Unione Europea del Ministero per le Politiche Comunitarie. È stato anche nella Commissione Consultiva per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Ha coordinato i gruppi cinema, teatro, musica e arte nella Commissione Cultura, istituita per il semestre di presidenza Italiana Unione Europea. Dal 2004 fino alla morte è stato presidente dell’associazione culturale Cine Camere. Nel 2005 è stato consigliere per il cinema e lo spettacolo del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Dal 2006 fino alla morte è stato presidente dell’associazione Culturando.