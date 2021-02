Ieri era Carnevale ed un personaggio famoso della televisione ha voluto ricordare in questo modo questa ricorrenza. La riconosci?

Riesci a riconoscere questa bambina? In queste foto è insieme alla sorella, immortalata in alcuni scatti effettuati in occasioni di Carnevale. Gli scatti sono stati fatti a pochi anni di distanza tra di loro ma si capisce chiaramente che la bambina della foto amava molto questa ricorrenza.

Oggi questa bambina è diventata un personaggio molto noto della televisione italiana. Le foto, infatti, sono state pubblicate sul suo profilo Instagram e hanno riscosso un notevole apprezzamento dei follwers. Più di diecimila persone hanno messo il like a questo post, tra i commenti ci sono anche quelli di altri personaggi dello spettacolo.

Hai capito di chi stiamo parlando? Lei è una delle presentatrici più conosciute d’Italia, lavora alla Rai da diversi anni ormai ed ha partecipato anche al concorso di Miss Italia. Adesso è chiaro, stiamo parlando di Caterina Balivo, attuale giudice a Il cantante mascherato. Ma vediamo qualche dettaglio in più della sua vita.

Caterina Balivo, biografia e carriera

Nome : Caterina Balivo

: Caterina Balivo Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 21 febbraio 1980

: 21 febbraio 1980 Età : 41

: 41 Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 64 kg

: 64 kg Occhi : castani

: castani Capelli : castani

: castani Numero di scarpe : 41.5

: 41.5 Tatuaggi : nessuno

: nessuno Misure : 89-67-94

: 89-67-94 Dove vive : Roma

: Roma Compagno attuale : Guido Maria Brera, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos

: Guido Maria Brera, co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos Ex fidanzati/mariti : Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico

: Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: conduttrice televisiva ed ex modella

Caterina Balivo nasce a Napoli, nel quartiere Secondigliano, il 21 febbraio 1980, sotto il segno dei Pesci. La sua famiglia è originaria di Aversa, un comune non molto distante dalla periferia settentrionale di Napoli ma in provincia di Caserta. Caterina cresce proprio ad Aversa e ottiene la maturità classica nel 1999. Sin da piccola dimostra una grossa curiosità per la televisione ma inizia a lavorare come modella.

Nel 1999 partecipa a Miss Italia, quell’anno condotto da Fabrizio Frizzi, con il titolo di “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella classifica finale, dietro Elisa Pelatti e Manila Nazzaro, che vince quell’edizione. Nello stesso anno fa il suo esordio in televisione a Scommettiamo Che, condotta ancora da Fabrizio Frizzi. E’ una delle vallette del programma, che va in onda su Rai Uno in prima serata.

Negli anni successivi continua a lavorare in diverse trasmissioni della Rai, finché nel 2003, dopo aver partecipato all’edizione estiva, non le viene data la possibilità di condurre Unomattina. Lavorerà al programma di punta del mattino fino al 2005, accanto a Franco Di Mare e ad altri giornalisti che si alternano nel corso delle stagioni. Il 31 dicembre 2004 accompagna gli italiani alla mezzanotte accanto a Carlo Conti. L’anno successivo arriva la prima conduzione di un suo show.

Il 2005, infatti, è l’anno di Festa Italiana, il contenitore pomeridiano della Rai che le permette di arrivare al vero successo. Resta alla conduzione di questo programma fino al 2010, durante questi cinque anni diventa uno dei volti di punta della Rai, che le affida la conduzione di altre trasmissioni importanti come Telethon, Miss Italia nel Mondo e Pomeriggio sul 2.

Dal 2013 al 2018 conduce Detto Fatto, su Rai Due. Anche questo programma ottiene un grande successo grazie ad un seguito molto alto. Si tratta di un altro format pomeridiano, durante il quale Caterina Balivo si occupa di vari argomenti, intervista ospiti con domande personali o più leggere. Dal 2018 il programma passa nelle mani di Bianca Guaccero, mentre la Balivo torna su Rai Uno per condurre Vieni da Me, che va in onda sempre nel primo pomeriggio e ha un format più giornalistico. Dal 2020 il programma è condotto dalla giornalista Serena Bortone.

La vita privata

Caterina Balivo è una gran tifosa del Napoli, ha spesso manifestato questa passione in diverse interviste. E’ stata legata a lungo con con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Attualmente è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera. I due hanno detto sì il il 30 agosto 2014, con rito civile, a Capri. Il 29 maggio 2012 Caterina e Guido hanno avuto il loro primo figlio, Guido Alberto, il 16 agosto 2017 nasce invece Cora, la secondogenita.

Caterina e il rapporto con il Carnevale: “La mia festa preferita”

In questi scatti su Instagram si capisce chiaramente quanto piacesse a Caterina Balivo il Carnevale. La vediamo in diversi travestimenti, sempre accanto alla sorella. Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram e ha riscosso un notevole successo. Tantissimi sono stati i commenti, anche da parte di altri personaggi dello spettacolo.

Molto divertente il commento di Giovanni Ciacci, che le ha chiesto perché lei avesse sempre vestiti nuovi e sua sorella Francesca invece fosse sempre vestita dello stesso abito. Anche l’amica e collega Elena Santarelli ha apprezzato il post, lasciando un like.

“Mentre qui a casa si friggono le chiacchiere, mia mamma mi manda foto degli anni ‘80, quando il #Carnevale era la festa più pazza di casa Balivo.

Amavo tutto: coriandoli, stelle filanti, sfilate, le castagnole e tutte le schifezze possibile da mangiare tanto a Carnevale era tutto concesso”. Questa la didascalia del post.

La Balivo ha spiegato che è stata sua madre a inviarle queste foto diversi anni fa e ha deciso di pubblicarle proprio nel giorno di Carnevale. In questo momento Caterina Balivo ha preso una piccola pausa con la conduzione di programmi televisivi ma sta facendo il giudice a Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.