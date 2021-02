Ti è mai capitato di avere a che fare con qualcuno che era veramente troppo geloso? Ecco la classifica dei primi cinque segni più gelosi!

La gelosia è uno dei sentimenti più difficili e “controversi” con i quali ci troviamo, giornalmente, a dover fare i conti.

Appena la nominiamo, infatti, ci vengono in mente immediatamente le gelosie “sentimentali“, quelle legate a con chi si rapporta generalmente il nostro partner.

Ma la gelosia non si applica solo ai fidanzati o alle fidanzate! Può capitare di essere gelosi di un amico, di un lavoro, della bellezza od intelligenza di qualcuno: insomma, ci sono tantissimi campi nei quali questo sentimento “colpisce”.

Magari sei una persona molto gelosa e sai bene come funziona, oppure sei una persona che non ha mai provato questi sentimenti e che, quindi, è totalmente impreparata di fronte ad una situazione come questa.

Meglio conoscere, quindi, quali sono i segni che potrebbero infiammarsi… in un attimo!

I segni più gelosi dell’oroscopo: ecco quali sono i primi cinque

Anche se facciamo finta di no, tutti noi siamo stati gelosi almeno una volta nella vita.

Poco importa che si tratti di un fidanzato, di un paio di scarpe, di un voto più alto a scuola oppure di un lavoro che avremmo tanto voluto avere: la gelosia colpisce quando meno ce lo aspettiamo!

Abbiamo già scoperto tantissimi lati del carattere dei segni zodiacali: sappiamo quali sono i segni più sinceri ed anche quali sono i segni più vendicativi.

Insomma, anche se non sembra, la nostra data di nascita può dirci veramente molto riguardo il nostro carattere!

Ecco perché, quando parliamo di gelosia, è veramente utile conoscere la classifica dei segni zodiacali più gelosi di tutti!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni: ci sei tu o c’è il tuo partner?

Meglio essere preparati!

Cancro: quinto posto

Amorevoli, fiduciosi e, generalmente, dei veri e proprio coccoloni. Com’è possibile che i nati sotto il segno del Cancro si trovino al quinto posto nella nostra classifica dei segni più gelosi?

Anche se vi sembrerà un controsenso, questo segno è uno di quelli che fatica molto a controllare la sua gelosia, soprattutto quella sentimentale.

Sempre convinti che gli altri siano “meglio di loro”, il Cancro può facilmente cascare in depressione o nella tentazione di paragonare sé stesso e quello che ha agli altri.

Il risultato è spesso catastrofico: se volete evitare problemi con un Cancro dovrete cercare di ricordargli spesso quanto vale!

Gemelli: quarto posto

Con una faccia vi sorridono mentre con l’altra, generalmente, fanno una smorfia di dolore.

Il dualismo dei Gemelli, per quanto permetta loro di essere persone estremamente sensibili e creative, spesso li porta a nascondere i loro veri sentimenti.

La gelosia è una di quelle sensazioni che i nati sotto questo segno provano spesso ma che non riescono, poi, a canalizzare in maniera positiva.

Il risultato? Vi troverete a discutere con un Gemelli per qualsiasi piccolo avvenimento che loro vivono come una crisi estrema.

Se avete a che fare con un Gemelli preparatevi ad essere comprensivi ed ad essere sempre un passo avanti: dopotutto, sono loro a soffrire di più!

Pesci: terzo posto

Sensibili e timorosi, i nati sotto il segno dei Pesci occupano il primo gradino del podio della gelosia.

Anche se non sembra, infatti, i nati sotto questo segno possono spesso diventare sgradevoli quando iniziano a percorrere la strada del dubbio e della paura.

Tutti, improvvisamente, gli sembrano più bravi di loro e mentre si disperano a cercare di capire come fare a migliorare finiscono per diventare aggressivi e veramente distanti dal loro vero carattere.

I nati sotto il segno dei Pesci sono tra le persone più gelose dello zodiaco: se volete avete a che fare con loro meglio prepararsi!

Bilancia: secondo posto

Sembra che la Bilancia non vi stia guardando ma possiamo assicurarvelo noi: hanno sempre un occhio su di voi e su quello che fate!

Questo ragionamento non vale solo per le coppie ma anche (e soprattutto) per tutti coloro che hanno una persona nata sotto il segno della Bilancia nella loro vita.

Spesso, i nati sotto questo segno, fingono che tutto vada bene e sono talmente allegri e solari che è impossibile rendersi conto che il tarlo della gelosia li ha morsi.

Ecco perché, poi, capita frequentemente che le situazioni riguardanti la Bilancia e la gelosia si esasperino fino al momento nel quale solo un’esplosione può calmare le acque!

Fate attenzione ai sentimenti della Bilancia: questo segno diventa geloso per un nonnulla.

Scorpione: al primo posto nella classifica dei segni più gelosi

Sembra incredibile, eppure è vero: lo Scorpione si guadagna la medaglia d’oro nella classifica dei segni più gelosi!

Questo segno, infatti, fa di tutto per nascondere i suoi veri sentimenti e le sue insicurezze.

I nati sotto il segno dello Scorpione, è vero, sono persone decisamente adatte al comando ed alla leadership ma questo non vuol dire che non soffrano di qualche complesso!

A causa delle loro grandi aspettative verso sé stessi, capita spesso che i nati sotto il segno dello Scorpione si sentano in difetto rispetto agli altri e guardino con gelosia ai risultati conseguiti “senza sforzo”.

Generalmente reagiscono a questa sensazione buttandosi nel lavoro: i risultati arrivano ma, spesso, rimangono sentimentalmente confusi e poco soddisfatti.

Chi ama uno Scorpione deve fare i conti con la loro insoddisfazione ed aiutarli a capire meglio la loro gelosia!