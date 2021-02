Ilaria D’Amico torna a raccontare alcuni particolari della sua vita privata. Tra questi la morte della sorella e il rapporto con Buffon

Ilaria D’Amico torna a parlare della sua vita privata, della sua carriera e delle recenti vicende che le hanno cambiato la vita. La celebre conduttrice è stata infatti uno dei volti più importanti dello sport italiano, in particolar modo del calcio, visto che per tanti anni è stata al timone delle trasmissioni calcistiche di Sky.

Non solo: il calcio le ha regalato anche la storia d’amore attuale, quella con il portiere della Juventus Gianluigi Buffon che in più di un’occasione ha fatto discutere. Ora però Ilaria ha detto stop al calcio ed ha iniziato a condurre una trasmissione di attualità, sempre su Sky. E, a quanto pare, uno dei motivi del cambiamento è stata la malattia e la successiva morte della sua sorella maggiore Catia, avvenuta qualche mese fa a causa di un tumore all’intestino.

“Era già da un po’ che volevo cambiare, Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l‘urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi”, ha rivelato la D’Amico al settimanale “F” in una recente intervista, aggiungendo quanto il dolore l’abbia cambiata: “Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me”.

Ilaria D’Amico e la richiesta di matrimonio di Buffon

Oggi la giornalista sarà di nuovo ospite di Verissimo. Si parlerà appunto della tragedia familiare che l’ha colpita, ma anche della sua relazione con Buffon. Nello studio della Toffanin la conduttrice aveva già rivelato alcuni dettagli del rapporto con il portiere juventino, in particolare quelli riguardanti un eventuale matrimonio.

“Me l’ha già chiesto tante volte ma in maniera goffa. E io gli rispondo sempre che non si fa così. Vorrei una cosa romantica, con la neve e il camino”, aveva dichiarato durante la scorsa puntata. Chissà se ora Gigi avrà trovato il modo di farle pronunciare il fatidico “sì”.