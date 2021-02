Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme ormai da 3 anni e ne hanno vissute di tutti i colori, soprattutto negli ultimi mesi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai. Almeno questo è quello che traspare dalle loro recenti dichiarazioni e anche da quanto raccontato dai due protagonisti tramite i loro post ufficiali e le loro storie su Instagram.

Eppure, nonostante tutto, negli ultimi mesi la coppia ne ha passate davvero di tutti i colori. Lo scorso agosto, ad esempio, erano in tanti a scrivere e parlare di una loro imminente rottura. Il motivo, secondo le notizie di gossip, era dovuto alle differenti visioni sul presente ed il futuro del loro rapporto: Cecilia avrebbe voluto accelerare, con matrimonio e figli in programma, mentre Ignazio era più “attendista”.

Ma quando l’amore è forte si trova il modo di superare questa ed altre crisi e la coppia ne è la dimostrazione vivente. Questa ad esempio è una foto molto tenera scattata dai due per festeggiare i 3 anni della loro relazione.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le recenti disavventure

Oggi la coppia sarà ospite di Verissimo e possiamo attenderci che racconteranno altri dettagli della loro esperienza insieme. E chissà, magari parleranno anche dei recenti episodi “sfortunati” che li hanno visti protagonisti.

E’ di poche settimane fa, infatti, la notizia che la casa di Trento dei due è stata svaligiata. I ladri si sono introdotti nell’abitazione dove Cecilia e Ignazio avevano trascorso il lockdown approfittando del loro rientro a Milano.

La sorella di Belen, inoltre, in un suo recentissimo viaggio per lavoro si è trovata chiusa fuori dalla sua camera di albergo. La bella showgirl, comunque, non ne ha fatto un dramma e chiacchierando con i suoi followers si è lasciata scappare un “Succede sempre a me”.