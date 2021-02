Barbara D’Urso spiega tutto su Instagram e annuncia ai telespettatori le novità che la riguarderanno a partire da aprile

Se ne parlava già da qualche settimana, ora è davvero ufficiale. “Live-non è la D’Urso”, il programma della domenica sera condotto da Barbara D’Urso, chiuderà in anticipo a causa degli ascolti non in linea con quanto auspicato dalle reti Mediaset.

La notizia aveva scatenato già moltissime polemiche legate anche al mondo della politica, soprattutto dopo che il presidente della Regione Lazio Zingaretti aveva scritto un tweet di supporto alla presentatrice salvo ritrattare il tutto sostenendo che il suo profilo fosse stato hackerato.

Ora è la stessa conduttrice napoletana a raccontare in un videomessaggio su Instagram come stanno realmente le cose. Carmelita ha confermato che il suo programma serale terminerà in anticipo, ma come annunciato dal comunicato Mediaset ripartirà il prossimo anno con una nuova stagione. E non solo, ma la D’Urso continuerà ad allietare le domeniche degli italiani.

Barbara D’Urso ancora su Canale 5 la domenica

Secondo quanto riportato dalla stessa rete e confermato poi nel messaggio della presentatrice ai suoi fans, infatti, Barbara sarà in tv la domenica semplicemente con un cambio di orario. Dall’11 aprile in poi “Domenica Live”, lo spazio di intrattenimento domenicale delle reti Mediaset, si allungherà con uno spazio condotto da Barbara D’Urso che andrà in onda dalle 15 alle 17.

“Continueremo con la politica, continueremo con gli ospiti, le nostre inchieste rifacendo quello che facevamo due anni fa: le dirette”, ha detto la conduttrice su Instagram. Inoltre andrà avanti fino a giugno anche il programma pomeridiano durante la settimana “Pomeriggio 5”.

Insomma, nonostante la chiusura anticipata di “Live-non è la D’Urso”, la nostra amata Carmelita continuerà ad essere presente quasi tutti i giorni in tv. Ed è proprio per questo che la conduttrice ha voluto brindare a queste notizie con un buon bicchiere di vino bianco.