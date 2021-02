Nicola Zingaretti su Twitter rende omaggio a Barbara D’Urso ed al suo programma; la reazione del web non si fa attendere.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha deciso di esprimere tramite i suoi canali social solidarietà a Barbara D’Urso.

Il tweet, però, non è di certo passato inosservato ed ha scatenato i commenti e l’ironia sul famoso social network.

Ecco la reazione degli utenti.

Nicola Zingaretti su Twitter elogia Barbara D’Urso; il web impazzisce

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

“Hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno!”

Con questo commento, Nicola Zingaretti ha scatenato una vera e propria tempesta sui suoi account social.

Il segretario del Partito Democratico, infatti, ha deciso di commentare l’imminente chiusura del programma Live non è la D’Urso (di cui vi abbiamo parlato qui), elogiando l’operato di Barbara D’Urso.

Per Zingaretti, quindi, il famoso talk-show di Canale5 avrebbe fatto decisamente del bene, sia alla politica che agli spettatori.

Argomenti molto diversi mischiati insieme, secondo Zingaretti, sarebbero necessari nel clima sociale e politico attuale.

Nell’esprimere il suo parere, però, Zingaretti ha dimenticato che gli utenti dei social network difficilmente perdonano o dimenticano.

Tra chi crede che ci sia un “complotto” dietro (ed ha individuato il nome del social media manager di Zingaretti, amico di Barbara D’Urso) e chi pensa che il segretario del PD sia stato rapito, ce n’è veramente per tutti i gusti.

Ah, vedi, quello con la camicia verdina è Carlo Guarino, il social media manager di Zingaretti. pic.twitter.com/BnsibxkBSm — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) February 24, 2021

Vi ricordate quando girava quella roba “Cosa twitteresti per far capire che sei stato rapito?”

Ecco: secondo ma hanno rapito Zingaretti e questo è un messaggio di aiuto. https://t.co/o6nfAWC4he — Aly (@Alyenante) February 24, 2021

Immagine esclusiva dal Nazareno: i smm di Zingaretti che, non sapendo come tornare a far parlare del Pd, ad essere al centro dell’attenzione, decidono, de botto, a caso, senza senso, di scrivere un tweet di apprezzamento su Barbara D’Urso pic.twitter.com/AX82Xyh3yD — Ste 🌿 (@leftiscooler) February 24, 2021

In tanti, però, hanno deciso di esprimere il loro disappunto per un tweet così arbitrario e che ha creato veramente molto sconforto nell’elettorato del PD.

C’è chi definisce questo tweet “uno dei punti più bassi del centrosinistra” e chi pensa che Zingaretti sia passato, improvvisamente, nello schieramento opposto (quello legato a Mediaset e, quindi, a Silvio Berlusconi).

Salvini esci da questo corpo! — Francesco Artibani (@Artibani1) February 24, 2021

Questo è uno dei punti più bassi del centrosinistra in Italia. — Daniele Mereu (@mereu_daniele) February 24, 2021

Ditemi che è un fake. Qua si stanno perdendo i lumi della ragione. — LuisaCMoon (@LuisaCMoon) February 24, 2021

In molti, poi, nominano Enrico Berlinguer nel tentativo di fare un paragone che, forse, non è troppo calzante.

Ma non ci sono solo le critiche “sterili”.

A seguito del tweet incriminato, infatti, moltissimi utenti hanno risposto postando foto delle problematiche reali riscontrate nella Regione Lazio. L’invito è, ovviamente, quello di occuparsi dei problemi reali e concreti del territorio, piuttosto che difendere un programma d’intrattenimento.

Per ora, comunque, non arrivano risposte o commenti da parte del profilo del diretto interessato: forse, esattamente com’è successo a Beatrice Lorenzin, il famoso politico cercherà di far sgonfiare la situazione rimanendo in silenzio.