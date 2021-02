Ivana Spagna si lascia andare e racconta la fine del rapporto con l’ex marito e con il suo fidanzato più giovane.

Ivana Spagna è ancora oggi una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano, nonostante il suo vero successo sia arrivato ormai parecchi anni fa con il brano “Easy Lady”. L’artista ha poi continuato a sfornare singoli rimasti famosi come ad esempio la canzone “Gente come noi” con cui si classificò terza a Sanremo, oppure la musica che fa parte della colonna sonora del film di animazione Disney “Il Re leone”.

Come spesso accade, gli artisti scrivono dei testi e delle canzoni prendendo spunto dalla loro vita privata. E anche Ivana non è stata da meno: il suo ultimo singolo, “Nessuno è come te”, contenuto all’interno dell’album “1954”, racconta della passione della cantante per il suo fidanzato più recente.

La storia, come raccontato dalla stessa artista in un’intervista, è terminata a causa della differenza di età (lui era più giovane di lei di 18 anni) ma anche per un altro motivo: “Mi sono dovuta fare da parte, ho 64 anni e non potevo dare i figli a questa persona”.

Ivana Spagna svela un particolare del suo matrimonio

La vita privata della cantante non è stata facile e questa spesso è una caratteristica che accomuna tutti coloro che fanno parte del mondo dello spettacolo e che sono costretti a girare il mondo continuamente senza fermarsi.

Il matrimonio di Ivana è stato davvero da record è durato davvero pochissimo. Ne ha parlato la stessa artista ospite oggi di “Oggi è un altro giorno”, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. “Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore”, ha raccontato la Spagna, aggiungendo poi un particolare finora ignoto ai più.

Lei aveva infatti sposato a Las Vegas nel 1992 Patrick Debort, artista e modello francese, per poi lasciarlo poco dopo una volta accortasi che non le piacevano alcuni suoi atteggiamenti. Eppure, a quanto pare, era stata messa in guardia: un sensitivo le aveva detto che il suo matrimonio sarebbe durato una sola settimana.