I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno aiutano a inquadrare la fotografia sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Noi di InstaNews ve li forniamo in tempo reale.

Tutti i pomeriggi, da diversi mesi, la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Per leggere il bollettino completo con tutti i numeri del 26 febbraio potete cliccare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 27 febbraio 2021

Totale casi: 18.916 contagiati

Morti: 280

Tamponi: 323.047

Dimessi/Guariti: 11.320 guariti

Ricoverati: +80

Terapie intensive: +22

Tasso di positività: 5,9% (-2,8%)

Vaccinati totali: 4.156.382

Guardiamo nel dettaglio i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente. Lombardia: Veneto: Piemonte: Campania: Emilia Romagna: Lazio: Toscana: Sicilia: Puglia: Liguria: Friuli Venezia Giulia: Marche: Abruzzo: Sardegna: P.A. Bolzano: Umbria: Calabria: P.A. Trento: Basilicata: Molise: Valle d’Aosta:

Nuovo Dpcm 6 marzo, i principali provvedimenti del governo: Didattica a distanza, palestre, piscine, teatri e cinema, cosa cambia

C’è grande attesa per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo e dovrebbe coprire il periodo almeno fino al 6 aprile 2021. Per ora esiste una bozza che sembra però voler mantenere molte delle restrizioni previste già adesso a cominciare dalle chiusure di palestre e piscine, sale giochi e scommesse, oltre a bar e ristoranti dopo le 18.

Prevista anche la chiusura degli impianti sciistici fino al 6 aprile (quindi praticamente a fine stagione), mentre torna la Didattica a distanza nelle scuole superiori al 50%. Vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle relative a cerimonie civili e religiose. Novità positive invece per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Dal 27 marzo infatti sarà possibile far accedere il pubblico, ma solo con

posti a sedere preassegnati e distanziati.