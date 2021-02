A Domenica In Elettra Lamborghini è la star che Mara Venier aspettava nel suo salotto da tempo. Purtroppo non è filato tutto liscio e dopo due chiacchiere con la Zia, tra matrimoni ed il suo amore per i cavalli, Elettra ha dovuto lasciare lo studio.

Come tutte le domeniche pomeriggio, anche oggi Mara Venier sta intrattenendo il suo affezionatissimo pubblico televisivo. Nel programma di punta di Rai 1, Domenica In, la padrona di casa aveva come ospite uno dei personaggi del momento, l’influencer e cantante dal cognome pesantissimo, Elettra Lamborghini. Il suo stile a dir poco irriverente ha fatto breccia nei cuori dei più giovani e il suo modo di comunicare così diretto e sopra le righe le ha permesso di ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante nella tv, non solo italiana. Solo in questo periodo è stata coinvolta in molte trasmissioni e reality in onda su Mediaset e Rai oltre a diventare uno dei volti di punta di un canale pay come Discovery +, nel quale ha una trasmissione tutta sua.

Domenica In, Elettra Lamborghini racconta i suoi grandi amori

Sul divano della domenica per eccellenza la bellissima influencer ha raccontato a Mara Venier, e ai milioni di telespettatori a casa, i suoi grandi amori, i cavalli e suo marito.

Per i tanti followers su Instagram non è una novità, Elettra Lamborghini appena può scappa al maneggio per cavalcare. Molte sono le stories che dedica a questi animali ed il suo legame con loro lo incide sulla sua pelle tatuandosi i nomi dei sui purosangue. Con Mara si è soffermata in particolare sul ricordo dell’amata Lolita e le confida: “Piango tantissimo per lei. Ho pianto l’ultima volta due giorni fa. Mi è successa una cosa pazzesca.”

“Ero a lezione di recitazione e dovevo fare una parte molto triste. La mia insegnante mi ha chiesto di pensare a uno dei dolori più forti mai provati. Io le ho detto della morte della mia cavalla Lolita. Lei continuava a fare il suo nome e io dentro di me dicevo: ‘Lasciala stare, basta dire il suo nome’. Alla trentesima volta che ha fatto il suo nome, è caduto un quadro. Lei è il mio angelo.” Il suo attaccamento a Lolita nasce dal fatto che fu un regalo che la aiutò a superare un momento difficile della sua vita in cui “mentalmente non stavo bene. È arrivata come un fulmine a ciel sereno. Mi sono innamorata di lei.”

Domenica in, Elettra Lamborghini racconta a Mara Venier il suo amore Afrojack

Se la carriera va a gonfie vele, per quanto riguarda l’aspetto sentimentale Elettra non può che sentirsi al settimo cielo. Nonostante il periodo difficile causa pandemia ed i tanti impegni lavorativi, pochi mesi fa Elettra Lamborghini si è sposata con il suo grande amore Afrojack, con il quale confessa di aver raggiunto la perfezione.

“Il Covid non ha aiutato nell’organizzazione del matrimonio, ho invitato poca gente e ho fatto fare a tutti il test. Mi sento molto fortunata. Con lui ho la fortuna di poter dire e fare quello che mi pare. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui. È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa. È un po’ come un amore tra madre e figlio. C’è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c’è niente che non va. Uno cerca la perfezione, quando ce l’hai è inutile cercare altro”.

Domenica In, Elettra Lamborghini lascia lo studio. Mara Venier: “C’è il medico che ti aspetta”

Zia Mara era appena entrata nel vivo dell’intervista quando preoccupata chiede alla sua ospite: “Come stai?”. Prima di entrare in scena, la Venier era stata avvisata del malanno di Elettra Lamborghini. Niente allarmi, un semplice mal di schiena, ma stando al dolore provato da Elettra, invalidante per continuare serenamente l’intervista . “C’è il medico che ti aspetta, mi dispiace vederti così. Non voglio trattenerti di più perché mi sento in imbarazzo. Tornerai e faremo una bella chiacchierata. Il medico è pronto con il punturone. Vedo che stai soffrendo e non voglio essere invadente”