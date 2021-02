La bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, ha dedicato qualche minuto della propria trasmissione a chiudere le polemiche che l’hanno vista protagonista.

La conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live non è la d’Urso è sempre stata famosa anche per il modo con cui, con molto tatto, ha sempre messo al proprio posto ogni tassello che la vedeva coinvolta. Il tutto senza naturalmente risultare mai volgare od offensiva.

Una delle doti sempre riconosciuta, nonostante anche le polemiche che la circondano spesso sui social, è proprio la sua capacità di affrontare le critiche a viso aperto durante i suoi programmi del piccolo schermo. Molte volte però la bella conduttrice si è ritrovata al centro di polemiche politiche.

Anche in questo caso è stata al centro del dibattito social ed anche televisivo per un messaggio lanciato online dalla figura di riferimento del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, il Presidente della Regione Lazio. Vediamo cosa è successo.

Live, Barbara d’Urso spegne le polemiche sul tweet di Nicola Zingaretti

“E’ stata una settimana surreale anche abbastanza divertente. Ci siamo ritrovati all’interno di un vero e proprio dibattito politico sulle prime pagine dei giornali” dichiara Barbara d’Urso ad inizio trasmissione.

“Nicola Zingaretti mi ringraziava per portare la politica davanti alle persone” aggiunge la bella conduttrice partenopea anche abbastanza divertita da tutta la faccenda che la vede coinvolta in questa settimana di polemiche e di ironia su tutto quanto accaduto ha mostrato. Il tutto è nato con il tweet di Nicola Zingaretti (di cui sotto) che mostrava vicinanza al programma in prima serata domenicale della conduttrice partenopea.

L’ironia web l’ha colpita a tal punto da portarla ad esprimersi in diretta da Live non è la d’Urso. “Io soprattutto sono orgogliosa – dice la conduttrice partenopea – che i politici parlino il linguaggio della gente e si possano rivolgere al pubblico del programma”.

La bella conduttrice partenopea ha però deciso di mettere anche i puntini sulle “i” e specificare il contenuto del proprio programma. “Io parlo di politica, di violenza sulle donne, di omofobia, lo faccio in maniera popolare perché penso che questi temi così difficili debbano entrare nelle case ed essere ascoltati dalla gente” evidenzia la conduttrice.

La bella conduttrice partenopea ha poi ricordato che il tutto è partito su base del fatto che il suo programma subirà delle variazioni importanti dovendo “concludere prima il suo programma Live non è la d’Urso ed allungare le ore di Domenica Live”. Insomma, tutti avevano condiviso la propria opinione sulla chiusura anticipata o meno, reale o finta, del programma in prima serata.

Barbara d’Urso, ancora una volta mettendo ogni tassello al suo posto ha concluso dicendo che è vero che il programma avrà fine prima ma anche che Domenica live durerà di nuovo 4 ore.