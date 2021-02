Walter Zenga sul divano di Live non è la d’Urso ripercorre le tappe della storia della sua famiglia e racconta del suo incontro con i figli. Cosa è successo.

La storia della famiglia Zenga si è fatta sentire all’interno della casa più spiata d’Italia in modo molto imponente ed importante. Una delle storie più approfondite ed anche, per fortuna, con uno dei lieto fine migliori fra le edizioni della casa del Grande Fratello Vip.

Il giovane e bellissimo Andrea Zenga ai microfoni di Alfonso Signorini aveva infatti raccontato la sua storia toccando il cuore di tutti. Fra lui ed il padre, ricordiamo, avvenne poi un primo incontro all’interno della casa che purtroppo non ebbe un esito del tutto positivo.

La storia è poi continuata fra non pochi scontri fra padre e figli, confronti fra posizioni diverse e che sembravano inconciliabili. Per fortuna non è stato così. C’è stato poi infatti un incontro molto importante sempre dentro la casa in cui il leggendario calciatore ha fatto una promessa. Ecco cosa è successo infine.

Walter Zenga commenta il suo incontro con i figli Andrea e Nicolò

Finalmente è giunto, e lo hanno testimoniato anche le molteplici foto che sono circolate online. Il fatidico incontro fra Walter ed i suoi figli è avvenuto ed a giudicare dal sorriso dei ragazzi l’incontro dovrebbe essere andato a gonfie vele. Finalmente un nuovo inizio per la famiglia allargata.

Walter ha commentato l’incontro avvenuto con i propri figli come proficuo e lontano da troppe indiscrezioni. Le liti sembrano aver quindi lasciato spazio ad una nuova fase della vita dei ragazzi e della relazione con il proprio padre. Il leggendario calciatore ha sottolineato quanto l’incontro fosse in teoria difficile da organizzare visti gli impegni della vita privata sia del calciatore stesso che dei suoi figli (un bellissimo impegno Rosalinda Cannavò, bisogna dire).

In realtà, però, continua il calciatore, l’incontro è stato invece relativamente facile da organizzare siccome c’è stata da entrambe le parti la voglia di incontrarsi e riappacificarsi. Il tutto tempo fa sembrava così lontano mentre ora invece è ormai realtà.

Il leggendario calciatore ha anche sottolineato di non aver incontrato la mamma dei due figli, Roberta Termali, non ritendendo di dover incontrare lei quanto i suoi due figli con cui conserva un legame molto forte. “Io non racconto a loro la verità, racconto a loro il mio punto di vista” dichiara infine l’allenatore ed ex calciatore Walter Zenga per mettere i puntini sulle i e sottolineare la sua sincerità nel raccontare ciò che lui ha provato, sentito sulla propria pelle e non la verità considerata nella sua assolutezza.