Angelina Jolie ha messo in vendita un dipinto di Winston Churchill, ex Primo Ministro britannico. La cifra incassata è altissima. I dettagli

Vendita record per Angelina Jolie. L’attrice statunitense ha messo in vendita un dipinto di Winston Churchill, che è stato battuto ad una cifra altissima: 8,3 milioni di sterline. Sono stati battuti anche altri due dipinti dell’ex Primo Ministro Britannico. Il dipinto si chiama “La Torre della moschea della Koutoubia”.

Si tratta di un dipinto regalato da Churchill a Franklin D. Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d’America nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I due paesi facevano parte dell’alleanza che sconfisse i tedeschi e portò poi alla fine del conflitto in tutto il mondo. La vendita è avvenuta ieri.

Oltre a questo dipinto sono state battute altre due opere di Winston Churchill. Le tre opere, nel complesso, sono state vendute ad una cifra molto vicina ai 9,5 milioni di sterline. Ecco nel dettaglio perché l’attrice americana fosse in possesso di questi quadri e quando sono stati realizzati.

Winston Churchill e la passione per il Marocco

Angelina Jolie ha incassato svariati milioni di sterline grazie alla vendita di tre dipinti realizzati da Winston Churchill, ex Primo Ministro britannico deceduto nel 1965 a Londra. Uno in particolare, “La torre della moschea della Koutoubia”, è stato venduto ad una cifra da record: 8,3 milioni di sterline.

Questo dipinto presenta le ombre lunghe e i toni caldi, tipici di un tramonto che si può trovare a Marrakech, in Marocco. Si tratta di uno dei soggetti preferiti da Winston Churchill, che l’ha voluto inserire all’interno di questa preziosa e rara opera. Il quadro partiva da una valutazione minima di 1,5 milioni di sterline e le offerte hanno fatto schizzare verso l’alto la stima.

Il politico inglese visitò per la prima volta il Marocco nel lontano 1935. Nick Orchard, responsabile del settore arte moderna britannica della casa d’arte Christie’s di Londra, spiega in un’intervista perché Churchill scelse proprio quel soggetto per dipingere questo quadro.

“Churchill si innamorò della qualità della luce che trovo in Marocco, in particolare quella che c’era a Marrakech. Sapeva che i dipinti che riguardavano quel paese erano i migliori tra quelli che aveva realizzato in quel periodo”. Il quadro è stato realizzato nel 1943, quando l’Inghilterra era impegnata nel conflitto mondiale contro i tedeschi.

Insieme a “Torre della moschea della Koutoubia” sono stati battuti anche altri due dipinti. Le opere si chiamano “Scene at Marrakech” e “St Paul’s Churchyard”. Entrambi sono stati valutati più del triplo della loro stima più elevata e sono stati venduti per una cifra molto vicina ai tre milioni di sterline. Facevano parte della collezione di Angelina Jolie.

“Scene at Marrakech” è un’altra composizione piena di luce che vede come soggetto la città del Marocco. È costato circa 1,9 milioni di sterline ma partiva da una valutazione inferiore al milione. “St Paul’s Churchyard”, invece, è stato venduto a 1,1 milioni di sterline e la valutazione iniziale era di 300 mila sterline circa.

Secondo alcune fonti provenienti dalla Gran Bretagna, il dipinto principale di questa asta, “Torre della moschea della Koutoubia”, sarebbe stato acquistato dall’attore Brad Pitt e donato ad Angelina Jolie nel 2011. I due sono stati sposati dal 2014 al 2016 ma la loro relazione è iniziata alcuni anni prima, nel 2005.