Quali sono i segni più ipocriti dello zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni voltafaccia.

Ti è mai capitato di incontrare qualcuno che poi, nel tempo, si è dimostrato molto diverso da quello che ti aveva mostrato?

Bene, hai incontrato un ipocrita: capita a tutti nella vita!

Scopriamo insieme, secondo la classifica stilata dalle stelle e dai pianeti, quali sono i segni che mostrano un’altra faccia alla prima occasione disponibile lasciandoti decisamente a bocca aperta.

Speriamo che non ci siano i tuoi amici tra le prime posizioni!

I segni più ipocriti dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo

Ti è mai capitato di incontrare un ipocrita?

Con ogni probabilità, la risposta è sì. Tutti, prima o poi, abbiamo avuto a che fare con una persona che ci mostrava una delle sue “facce” mentre poi, dietro le nostre spalle, ci criticava e prendeva in giro.

Per quanto l’oroscopo sia da considerare sempre come un qualcosa da leggere per divertimento e che non ha un valore scientifico, grazie alla posizione delle stelle abbiamo già scoperto molte caratteristiche dei segni zodiacali.

Qui abbiamo parlato di quali siano i segni più manipolatori dello zodiaco mentre in questo articolo trovi il difetto peggiore di ogni segno zodiacale.

Oggi vogliamo scoprire quali sono i segni più ipocriti dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica?

Cancro: quinto posto

All’ultimo posto della nostra classifica dei segni più ipocriti troviamo il Cancro.

Questo segno, infatti, stupisce spesso per la sua presenza nelle classifiche con i tratti caratteriali peggiori!

Anche se spesso siamo abituati a pensare al Cancro come una persona dolce ed amorevole, non è sempre così.

I nati sotto questo segno sono persone in grado di giustificare ogni loro atto grazie ad una parlantina veramente infinita ed un modo di “ribaltare la frittata” veramente invidiabile.

Insomma, fate attenzione: possono essere veramente ipocriti!

Acquario: quarto posto

Generosissimi e sempre disponibili, i nati sotto il segno dell’Acquario sembrano fatti appositamente per passare il loro tempo in compagnia degli altri, non è vero?

Peccato che la loro sia una natura decisamente ipocrita!

Un Acquario, infatti, ha idee molto chiare e precise su tutte le persone che lo circondano e non risparmia giudizi estremamente negativi.

I nati sotto questo segno sono dei veri e propri criticoni: peccato che, se non li cogliete sul fatto, di fronte a voi saranno sempre adorabili!

Gemelli: terzo posto

Lo abbiamo detto più di una volta: i Gemelli sono una delle personalità più complicate e duali di tutto lo zodiaco!

Chi è nato sotto questo segno fatica veramente tanto nei suoi rapporti con gli altri: da un lato vuole sempre fare bella figura ed evitare i conflitti, mentre dall’altro è individualista ed egoista.

Insomma, si tratta di un mix veramente letale!

Quando parliamo di ipocriti, poi, i Gemelli occupano per forza una posizione alta in classifica: sono i primi, infatti, a dire una cosa mentre ne pensano un’altra.

Capricorno: secondo posto

Sembrerà strano trovare al secondo posto di questa classifica il Capricorno, eppure è proprio così.

Anche i nati sotto questo segno, infatti, possono diventare dei veri e propri ipocriti!

Il motivo è che il Capricorno difficilmente parla con gli altri dei propri sentimenti e, a volte, non sa bene neanche lui cosa prova nei confronti delle persone che gli sono vicino.

Per questo motivo, quando improvvisamente “scopre” di non apprezzare qualcuno, il suo voltafaccia è duro e decisamente inaspettato!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più ipocriti

Incredibile ma vero, tutti i nati sotto il segno della Bilancia sono… dei veri e propri ipocriti!

Questo segno, infatti, è il primo ad avere due facce che, però, è in grado di dissimulare veramente molto bene.

Una Bilancia, infatti, mostra spesso e volentieri solo il suo lato migliore: quello fatto di risate, allegria e spensieratezza.

Dietro questa maschera, però, i nati sotto la Bilancia possono nascondere un animo molto più cattivo e tagliente!

Capita spesso, infatti, di rendersi conto che i nati sotto il segno della Bilancia non sono i nostri migliori amici ma… i nostri più grandi detrattori!