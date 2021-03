Il GF VIP questa sera è ricco di sorprese vista l’esplosione della finale. Questa volta la sorpresa era tutta dedicata a Pierpaolo Pretelli. Ariadna Romero meravigliosa.

La finale del GF VIP non poteva essere meno emozionante di così, sorprese su sorprese ed un misto di emozioni per tutti i concorrenti della finale. Abbiamo seguito il percorso all’interno della casa di tutti loro per quasi sei mesi di continui confronti, scontri, amori e riappacificazioni familiari.

Ad inizio serata le sorprese non sono mancate per il bellissimo Tommaso Zorzi che ha potuto rivedere sua madre e sua sorella dopo un recap di quello che è stato il late show del GF VIP che secondo tutti i fan è stato un esempio delle sue capacità televisive.

Non sono poi mancate le sorprese per Dayane Mello ed Andrea Zelletta, entrambi eliminati e rispettivamente quarta classificata e quinto classificato. Sicuramente Stefania Orlando aspetta pazientemente la propria, ma quella che ha colpito di più tutti è stata la sorpresa a Pierpaolo Pretelli per quel dettaglio che non è sfuggito su Ariadna Romero.

Ariadna Romero stupisce tutti al GF VIP per la sorpresa a Pierpaolo Pretelli

Tutti noi ci aspettavamo una sorpresa nei confronti di Pierpaolo Pretelli, in vista di questa finale scoppiettante, che potesse coinvolgere il suo piccolo bambino, Leo. E’ stato un momento emozionante quello in cui genitore e figlio si sono riabbracciati giocando con un camioncino giocattolo.

Il dettaglio che non è sfuggito è stata però la “distanza educata” di Ariadna Romero, la ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che non si assolutamente voluta mettere al centro della scena lasciando tutto lo spazio possibile al suo ex fidanzato con il proprio figlio.

La bella ex naufraga non ha voluto in un certo senso inserirsi nel momento molto emozionante per il proprio ex fidanzato e magari creare distrazione di alcun tipo. Si è messa a distanza senza che le luci dei riflettori la colpissero e ponendo in risalto padre e figlio. Una splendida figura, così come commentata anche dal popolo del web.

