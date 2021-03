Chi è il vincitore del Grande Fratello VIP? Tommaso Zorzi, Stefania Orlando da un lato, Pierpaolo e Dayane dall’altro. Zelletta potrebbe sorprendere?

“Buonasera e benvenuti all’ultimo appuntamento con la casa più spiata d’Italia”. Mai parole sono state più attese per questa stagione televisiva alle prese con gli inquilini del GF VIP che ci hanno accompagnato per quasi sei mesi. La metà di un anno fra le dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Abbiamo amato le sfumature di ogni personaggio, siamo stati col fiato sospeso per il rapporto burrascoso fra la bella Rosalinda Cannavò ed il suo non tanto ex fidanzato Massimiliano Morra. Le carezze madre e figlia di Maria Teresa e Guenda. Non possiamo dimenticarci di Elisabetta Gregoraci, icona indiscussa del GF VIP.

Naturalmente però solo cinque sono coloro che ce l’hanno fatta e sono riusciti ad arrivare in finale, parliamo proprio di loro, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e lo sfidante Andrea Zelletta. Chi vincerà il GF VIP?

Chi ha vinto il GF VIP? L’annuncio del vincitore spiazza tutti

I favoriti sono Tommaso Zorzi, a cui il popolo di twitter ha dedicato il TZVIP, e la modella brasiliana Dayane Mello che in questi mesi ci hanno regalato emozioni su emozioni. Il primo ad inizio serata dovrà già affrontare lo sfidante Andrea Zelletta che ha deciso di sfidare proprio lui per la corsa alla vittoria.

I due sono quotatissimi mentre la rivelazione potrebbe essere non tanto la vittoria di Pierpaolo Pretelli che ha un accanito numero di fan dalla sua parte anche e soprattutto per la coppia che forma assieme a Giulia Salemi, amatissimi dal pubblico, quanto invece la show girl Stefania Orlando.

Per i cinque finalisti, oggi, finisce un’avventura lunghissima, iniziata il 14 settembre 2020. Un periodo lungo nel corso del quale hanno affrontato discussioni, problemi, confronti. Hanno pianto, sorriso, si sono abbracciati, baciati e tanto altro.

Questa sera finisce uno dei reality più lunghi della storia nella stagione più discussa, chiacchierata e record di durata. Chi sarà il vincitore? Seguici per gli aggiornamenti in tempo reale! CLICCA QUI

I risultati della finale in tempo reale: chi ha vinto il Grande Fratello Vip?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I primi due sfidanti, Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta, si sono quindi ritrovati spalle al led per la prima decisione importante della serata. Fra i due il vip che deve abbandonare definitivamente la casa del GF VIP è proprio lui, il simpaticissimo Andrea Zelletta.

Lascia anche lui nella casa un ricordo bellissimo delle sue risate. “The show must go on”, Andrea Zelletta è il quinto classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta è il turno di Dayane Mello, prima finalista da ormai più di un mese. Sarà lei a scegliere il suo sfidante. Il vip che la bella brasiliana non sceglierà sarà colui o colei che dovrà sfidare Tommaso Zorzi. Lei ha scelto di sfidare Pierpaolo Pretelli lasciando quindi a Stefania Orlando il compito di sfidare Zorzi.

Arriva il verdetto per la sfida fra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Il televoto “flash” aperto da Alfonso Signorini decreterà colui che andrà alla “supersfida finale” per il vincitore. Fra la bella show girl e modella brasiliana e l’ex velino moro il pubblico ha deciso che ad essere eliminato è Dayane Mello. Alla finalissima accede Pierpaolo Pretelli.