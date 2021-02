Il GF VIP è una fonte continua di dinamiche, polemiche e non pochi scontri. Questa volta è stato il caso di un ritorno ad uno scontro acceso fra Rosalinda e Massimiliano.

Una è fra le assolute protagoniste della seconda e della prima fase delle dinamiche della casa più spiata d’Italia, l’altro invece un po’ meno vista anche la sua eliminazione avvenuta un bel po’ di tempo fa. Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, due volti noti delle fiction italiane.

All’inizio, quando i due entrarono nella casa, sembravano quasi essere estranei. In realtà però sappiamo che non è così. Fra i due c’era stata una storia d’amore finita male. Almeno questo è quello che noi sapevamo. Il tutto poi è cambiato nel corso del tempo quando si è scoperto che in realtà il tutto era stato un po’ “montaggio ad arte”.

Massimiliano Morra è uscito molto tempo fa, ma a quanto pare le cose fra i due non sono finite siccome all’eliminazione di Rosalinda Cannavò, in studio c’è stato un confronto molto interessante. Vediamo quindi cosa è successo.

Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò non se le mandano a dire

Massimiliano Morra non ha digerito le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò quella volta in cui aveva parlato di lui dicendo che era omosessuale. Già da allora vi fu un forte scontro fra di loro ma poi era finita con una sorta di pace fatta quando Massimiliano sembrava essere passato oltre.

A quanto pare però Massimiliano Morra perdona ma non dimentica. Nelle scorse settimane la storia d’amore appena nata fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non era stata ben vista dal bell’attore partenopeo che infatti aveva accusato la giovane Rosalinda di essere una stratega e di aver quindi montato ad arte questa storia d’amore.

Il giovane partenopeo aveva espresso la sua opinione in tutta sincerità tirandosi addosso anche molteplici polemiche. Questa sera Rosalinda è stata eliminata e gli antichi dissapori sono tornati. Massimiliano Morra ha ritirato in ballo le cose dette da Rosalinda e la bella siciliana ha risposto che era stato proprio lui a parlare della sua sessualità con lei.

Insomma, non è molto chiara la dinamica e nemmeno cosa si sono detti davvero. Massimiliano Morra dal canto suo si dichiara felicemente fidanzato con una bella donna partenopea che più volte abbiamo visto sul piccolo schermo. La sua verità va rispettata.

Ci sarà la pace fra i due ex amici di fiction? Chi ha ragione fra i due? Il tutto sarà da scoprire e sicuramente non mancherà qualche frecciatina.

Vorrei però capire perché dopo mesi e dopo non aver mai discusso per questa affermazione, ora il caro Massimiliano si risvegli per chiedere spiegazioni. 5 mesi fa non gli interessava? Fatelo ritornare nell’ombra — martina_grace (@martinagrace5) February 26, 2021