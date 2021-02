Sveglia alle sette, attività fisica, doccia e colazione: quali sono i segni più mattinieri di tutto lo zodiaco? Scopriamoli insieme.

Ci sono persone che non hanno bisogno di impostare dieci sveglie del cellulare oppure di aspettare che qualcuno arrivi a tirargli via le coperte dal letto.

Poi, invece, ci sono le persone che dormirebbero tutta la mattina per poi svegliarsi, fare uno spuntino e magari… fare un’altra pennichella!

Scopriamo insieme quali sono i segni che amano svegliarsi presto al mattino in modo che gli altri, a cui piace dormire, siano ben consapevoli di chi hanno finito!

I segni più mattinieri dello zodiaco: ecco la classifica

Chi, tra i segni zodiacali, si alza al mattino al primo sorgere del sole?

Sappiamo tutti che esistono persone che amano svegliarsi appena inizia la giornata, senza neanche aspettare il suono della sveglia mentre ci sono altre che invece… vorrebbero rimanere tutta la mattinata sotto le coperte.

Se l’oroscopo non può prevedere precisamente ogni movimento della giornata (sappiamo tutti che non dobbiamo prenderlo sempre alla lettera), abbiamo scoperto già che i segni zodiacali possono darci delle informazioni precise rispetto al carattere di ognuno di noi.

Ci sono segni spendaccioni e segni che, invece, sarebbero delle ottime mamme.

Insomma, la posizione delle stelle al momento della nostra nascita può dirci molto rispetto al nostro carattere e definire alcune caratteristiche veramente importanti.

Una di queste è quella legata al momento della mattinata nel quale preferiamo alzarci.

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni più mattinieri dello zodiaco in modo da… tenercene sempre alla larga!

Acquario: quinto posto

Un Acquario è sempre pronto a svegliarsi presto; non per un motivo in particolare ma solo perché amano svegliarsi prima degli altri e godere delle ore mattutine con un caffè od una tazza di tè in mano.

I nati sotto questo segno, infatti, passano la giornata a risolvere problemi ed ad ascoltare le lamentele degli altri.

Per loro, le prime ore della giornata sono un momento introspettivo nel quale possono pensare solo a sé stessi e, finalmente, avere un po’ di pace.

Ecco perché si svegliano presto e perché, generalmente, sono persone decisamente mattiniere.

Capricorno: quarto posto

Organizzati, precisi e sempre pronti a svegliarsi presto quando si tratta di lavorare.

I nati sotto il segno del Capricorno hanno una grande etica lavorativa e, per questo motivo, amano svegliarsi presto per affrontare immediatamente la giornata.

Quando deve lavorare, infatti, il Capricorno si alza senza lamentarsi al primo suono della sveglia, si prende qualche minuto per sé e poi diventa immediatamente attivo ed operativo.

Una volta svegli niente può farli addormentare di nuovo; quando possono rilassarsi, però, difficilmente si alzano al primo rintocco della sveglia ma poltriscono un poco.

Leone: terzo posto

Anche se vorrebbero rimanere a letto ed impigrirsi, i nati sotto il segno del Leone non possono fare a meno di alzarsi presto al mattino!

Amanti come sono dell’esercizio fisico ed energetici, alle prime luci del mattino sono già pronti ad iniziare una nuova giornata.

Il Leone odia perdere tempo e sprecare momenti preziosi sognando una vita migliore; è deciso a far sì che il suo duro lavoro e l’impegno gli regalino quello che vuole e, per questo motivo, non ama restare nel letto a poltrire.

Appena apre gli occhi, quindi, prende immediatamente la decisione di alzarsi anche se il suo fisico è stanco: per lui non c’è niente di peggio che la pigrizia!

Ariete: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo l’Ariete. Questo segno, infatti, adora svegliarsi presto ed iniziare la giornata quando il sole è appena salito in cielo!

L’Ariete è un segno estremamente organizzato e laborioso che sa sfruttare bene le ore del mattino.

Un nato sotto il segno dell’Ariete ha sempre la sveglia programmata per le prime ore del mattino, in modo da potersi alzare e programmare la giornata con calma.

Amano prendere il caffè e guardare il sole che sorge: insomma, per loro non esiste oziare sotto le coperte!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più mattinieri dello zodiaco

Precisi, organizzati e con obiettivi personali sempre chiari e limpidi; i nati sotto il segno della Vergine non si tirano certo indietro quando si tratta di iniziare la giornata!

Non solo adorano svegliarsi presto e sbrigare tutte le loro incombenze al mattino, prima che quello che hanno da fare interferisca con la loro vita ma sono anche dei veri e propri “organizzatori” quando si tratta delle ore di sonno.

La Vergine ha sempre bisogno di dormire otto ore e pianifica le sue serate di conseguenza; hanno una visione molto seria del sonno e del benessere ad esso collegato e si comportano di conseguenza.

Insomma, sono proprio loro i più precisi e mattinieri di tutto lo zodiaco!