Sei uno spendaccione? Non riesci a risparmiare nemmeno un centesimo? Scopriamo insieme quali sono i cinque segni zodiacali più spendaccioni

Ci sono persone che non riescono proprio a trattenersi davanti ad un’offerta o ad un potenziale affare. E quindi non riescono a mettere da parte nemmeno un euro. Sono i cosiddetti spendaccioni, coloro che fanno girare l’economia. Almeno è quello che dicono loro, forse per giustificare la voglia sfrenata di spendere.

Gli spendaccioni acquistano di tutto. Spesso fanno spese folli per poi pentirsene, rendendosi conto di aver acquistato solo oggetti inutili o abiti che non indosseranno mai. Il rapporto che abbiamo con il denaro ci spiega qual è la nostra vera personalità. Spesso, pur di apparire perfetti, acquistiamo prodotti che non possiamo permetterci. Vediamo quali sono i cinque segni più spendaccioni dello zodiaco.

I segni zodiacali più spendaccioni. Ecco i primi cinque

Ognuno di noi ha le proprie debolezze. Tra queste può esserci la passione per un determinato prodotto, al quale non riusciamo proprio a rinunciare. C’è chi non può resistere e corre nel negozio per fare l’acquisto prima degli altri, c’è anche chi riesce a resistere. O almeno ci prova, si sforza e a volte riesce a non buttare via i soldi inutilmente.

Non tutti sanno che il nostro segno zodiacale può farci comprendere tanti aspetti del nostro carattere. Spesso, in base all’appartenenza ad un segno dello zodiaco, si capisce quali sono le abitudini preferite di una persona. E la frenesia che ci porta a spendere può dipendere proprio dal nostro segno zodiacale.

Abbiamo già visto quali sono i i segni meno adatti al matrimonio e quali sono i segni zodiacali più manipolatori dello zodiaco. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più spendaccioni. Siete pronti a scoprirlo? Ecco la classifica con le prime cinque posizioni.

Quinto posto: Scorpione. Quelli che hanno sempre il conto in banca in rosso

Chi è nato sotto il segno dello Scorpione vive spesso sul filo del rasoio. Ha quasi sempre il conto in banca in rosso o molto vicino allo zero perché non fa molta attenzione ai conti. Se c’è qualcosa da acquistare ha la precedenza su tutto, a costo di prosciugare il conto. In questo modo si sentono vivi. Forse sarebbe meglio evitare di avvicinarsi ai negozi.

Quarto posto: Bilancia. Quelli che spendono ma fanno attenzione

Gli appartenenti al segno della Bilancia vuole a tutti i costi collezionare tutto ciò che gli piace. Vestiti, gioielli, oggetti alla moda, auto. Qualsiasi cosa, pur di appagare la propria voglia di aumentare la propria collezione. A differenza di altri segni, però, fanno sempre attenzione a non sforare con il budget. Chi è nato sotto il segno della Bilancia difficilmente fa spese che non può permettersi.

Terzo posto: Leone. Quelli che vogliono mettersi in mostra

Spendere e ostentare. È questo il leitmotiv di chi è nato sotto il segno del Leone. Apparire perfetti è un obbligo, acquistare l’ultimo smartphone o la Playstation 5 il giorno del lancio è il principale obiettivo. Il lusso è tutto ciò che conta e mettere in mostra tutto ciò che è stato acquistato è l’attività preferita dei Leone. Amate farvi notare, non fate niente per nasconderlo.

Secondo posto: Cancro. Quelli che fanno i capricci pur di spendere

Chi è nato sotto il segno del Cancro fa spesso i capricci pur di farsi regalare un vestito costosissimo visto in vetrina. Se i soldi sono finiti bisogna trovare un modo per effettuare comunque l’acquisto. Che sia un regalo o un prestito è assolutamente irrilevante. I Cancro non sono responsabili, si fanno tentare facilmente e spesso assumono atteggiamenti infantili pur di ottenere ciò che vogliono.

Primo posto: Ariete. Quelli che amano godersi la vita

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno una sola cosa in testa: godersi la vita fino in fondo. Sono convinti che i soldi servano per essere spesi e per far girare l’economia. Nessun investimento, lo stipendio va speso per soddisfare tutti i vizi o gli istinti. Gli Ariete tendono a non controllarsi quando vedono qualcosa che desiderano con forza. Quando ci sono i saldi sono sempre presenti.