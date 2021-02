ll cantante mascherato, le anticipazioni della finale: chi sono il Pappagallo, l’orsetto e il lupo. Da Red Canzian a Maurizio Aiello

Tutto pronto per la finale de “Il Cantante Mascherato”, che andrà in onda questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, su Rai 1. Sarà la quinta ed ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, e finalmente sarà il momento di scoprire l’identità delle quattro maschere rimaste in gara. Sono rimasti il Pappagallo, il Lupo, la Farfalla e l’Orsetto. Pronti per ciascuna di queste alcuni duetti: il pappagallo con Rita Pavone, il lupo con Cristina D’Avena, la farfalla con Anna Tatangelo.

Attenzione, perché c’è subito un sospetto per l’identità del Pappagallo. Potrebbe trattarsi di Red Canzian, l’ex membro dei Pooh, che potrebbe nascondersi proprio dietro questa maschera. È lui il maggior “sospettato”, e stasera, probabilmente a inizio puntata, si conoscerà la sua identità. Gli indizi sono nati perché Milly Carlucci ha affermato nelle scorse settimane che sui social era stato indovinato uno dei concorrenti, e quel nome fu proprio Red Canzian.

Il Cantante Mascherato: gli indiziati per il Lupo, l’Orsetto e il Pappagallo

A questo punto, con sole quattro maschere rimaste in gara, potrebbe toccare proprio a lui. Questa sera si scoprirà anche l’identità dell’Orsetto: in questo caso è molto più difficile sbilanciarsi in qualche nome. Gli utenti più appassionati stanno spulciando i profili social ufficiali della trasmissione alla ricerca di indizi. Uno degli ultimi nomi che sta circolando è quello di Lorenzo Branchetti, “indiziato” sin dalle prime puntate. Intanto, l’orsetto questa sera canterà con Cristina D’Avena. E poi c’è il Lupo: anche in questo caso i sospetti sono tanti, ma si insiste soprattutto con due nomi.

I maggiori indiziati sembrano essere, in particolare, Gigi D’Alessio e Maurizio Aiello. Quest’ultima ipotesi, che riguarda l’attore di numerose fiction e di “Un posto al sole”, è supportata da alcuni tam tam sui social. Invece, per quel che riguarda Gigi D’Alessio, è una speculazione attiva sin dalle prime puntate. E in effetti il duetto previsto con Anna Tatangelo potrebbe essere un depistaggio. O magari un vero e proprio indizio… questa sera se ne saprà di più. Appuntamento, ovviamente, su Rai 1 in prima serata.