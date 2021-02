Al Gf VIP si dicono cose di ogni colore. Infondo rappresentano la nostra quotidianità. Questa volta però Tommaso Zorzi si è spinto un po’ più in là.

Alzi la mano chi ha tifato per un ritorno di fiamma nell’amicizia fra lui, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, la figlia di lei. Adesso invece chi proprio questo ritorno di amicizia non lo voleva proprio. Insomma, diciamo che il fandom italiano del GF VIP è sempre molto diviso su questo gruppo molto affiatato.

Fatto sta che dopo l’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta le cose non sono andate proprio bene fra di loro e c’era stato anche un confronto abbastanza importante fra lei e i due rimasti nella casa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Successivamente però vi era stato un ulteriore chiarimento fra loro che si erano quindi ripromessi un bene che va oltre il gioco e che continuerà in futuro.

Oggi però il giovane influencer milanese, astro nascente del panorama televisivo italiano, ha fatto una confessione abbastanza piccante sulla sua amica Maria Teresa Ruta. Quale sarà la reazione della bellissima showgirl? Intanto vediamo cosa è successo.

GF VIP, Tommaso Zorzi svela un retroscena su Maria Teresa Ruta

Chi secondo voi ha introdotto l’argomento piccante se non il tutto pepe Tommaso Zorzi? E’ stato proprio lui infatti a porre al centro del tavolo il discorso sulla bella show girl Maria Teresa Ruta. Un argomento che sicuramente ha destato non poche reazioni.

“Questo è il letto dove si sgr******ava Maria Teresa” sono le parole che ha pronunciato l’influencer milanese Tommaso Zorzi mentre era sul lettone. Con lui era presente la bella Samantha de Grenet che aveva precisato le posizioni dei letti a castello in cui stavano lei e la bella show girl. “Io ero in quello sotto e lei in quello sopra” dice lei.

Il tutto è stato ripreso dalla siciliana Rosalinda Cannavò che visibilmente sconvolta da quanto Tommaso stava raccontando ha preso la parola. La giovane attrice infatti ha prontamente chiesto all’influencer se fosse vero e se il senso di quello che aveva capito fosse quello giusto. A quanto pare sì, infondo c’è solo quel senso là.

Il tutto ha poi avuto fine con l’intervento di Stefania Orlando che ha prontamente ripreso per questa battuta dicendo che forse era il caso di cambiare discorso. Stefania non ha voluto portare avanti questo discorso poiché non era il caso di parlarne, anche lei infastidita dal racconto piccante.

La risposta di Maria Teresa Ruta ancora non è arrivata, né tantomeno è giunta quella della figlia di lei, Guenda Goria. Le due donne l’avranno presa a ridere e scherzare oppure loro stesse si sono risentite del racconto fatto dal loro amico Tommaso Zorzi?