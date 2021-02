Qual è la mamma migliore dell’oroscopo? Ecco quali sono i cinque segni che sono (o saranno) delle ottime mamme: ci sei anche tu?

Di mamma, lo sappiamo bene, ce n’è una sola.

Il segno zodiacale, però, sicuramente non può definire quale sia la migliore: è ovvio che, per ognuno di noi, è la nostra e non importa in quale mese sia nata!

Secondo l’oroscopo, però, esistono dei segni che sono decisamente più materni degli altri e che sarebbero un genitore veramente perfetto: curioso di scoprire quali siano?

La mamma migliore secondo l’oroscopo: ecco i cinque segni “materni”

Non ce ne vogliano le mamme che non rientrano in questa “classifica”.

Sappiamo bene che l’oroscopo, dopotutto, non è una scienza esatta e, quindi, con ogni probabilità ognuno di noi saprà già qual è la mamma migliore secondo l’oroscopo.

Semplicemente la nostra!

Le classifiche che componiamo in base ai segni zodiacali ci hanno già fatto fare qualche risata: qui ti abbiamo detto quali sono i segni più bugiardi mentre abbiamo scoperto anche quali siano i segni più belli fisicamente.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Oggi parliamo di mamme ed anche di quale sia quella migliore a seconda del segno zodiacale.

Non ti offendere se non c’è la tua!

Scopriamo subito quali sono i segni che, secondo le stelle, sarebbero perfetti per fare da mamma agli altri!

Sagittario: mamma… bambina!

Chi meglio di un Sagittario potrebbe rappresentare una mamma perfetta per un bambino piccolo?

I nati sotto questo segno, infatti, sono in grado di connettersi con i bambini ad un livello profondo; l’empatia ed il gioco, infatti, sono due elementi fondamentali per questo segno!

La mamma Sagittario sa quando è ora di giocare e non si tira mai indietro: allo stesso tempo, però, non rinuncia ad insegnare, sempre senza creare una situazione sgradevole.

Insomma è davvero perfetta!

Bilancia: una delle mamme migliori dell’oroscopo

Avete bisogno di sviluppare le vostre abilità sociali?

La mamma Bilancia riuscirà ad insegnarvi tutti i suoi trucchi per creare un ambiente che sia sempre allegro e spensierato, dove tutti si sentano a proprio agio e pronti a divertirsi!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che riesce ad entrare in sintonia con quasi tutte le persone che incontra: un bambino cresciuto da una Bilancia, quindi, diventerà quasi sicuramente il migliore amico di tutti!

Insomma, una mamma Bilancia è quello che ci vuole per i bambini timidi.

Ariete: mamma pratica

Nessuno meglio di un Ariete potrebbe guidare un bambino alla scoperta del mondo.

L’approccio analitico e pratico degli Ariete alla vita di tutti i giorni, infatti, è quello di cui i bambini (ma anche tanti adulti) hanno bisogno per imparare a cavarsela nella vita di tutti i giorni!

Responsabili, l’Ariete hanno sempre tutto sotto controllo e trasmettono grande fiducia ai bambini, diventando un vero e proprio modello da seguire!

Anche se non sono i genitori e le mamme più “teneri” del mondo, si preoccupano del benessere del proprio figlio e crescono adulti con i piedi per terra e responsabili.

Cancro: mamme orso

Abbiamo scoperto che i nati sotto il segno del Cancro possono diventare spesso sgradevoli.

Il motivo è che hanno un cuore piuttosto grande ed anche sempre pronto a sanguinare: non si fanno scrupoli quando si tratta di difendere qualcuno a cui vogliono bene!

Ecco perché i nati sotto il segno del Cancro sono tra le mamme “migliori” di tutto l’oroscopo.

Difenderebbero il loro bambino fino alla fine, mostrandogli, nel frattempo, che cosa vuol dire essere amati in maniera incondizionata: non male, no?

Pesci: mamme artistiche

Che i nati sotto il segno dei Pesci amassero l’arte lo avevamo già scoperto in questo articolo, dove parliamo di tutte le caratteristiche legate a questo segno.

Chi è nato sotto il segno dei Pesci, però, ha anche un altro talento “nascosto”.

Sarebbe (o sarà) una mamma decisamente perfetta!

Il motivo è che, artistici ed intuitivi come sono, i nati sotto questo segno sono perfetti per spronare i bambini a provare attività nuove ed espandere i propri orizzonti.

Un segno come quello dei Pesci guida gli altri ed è sempre pronto al confronto ed al dialogo.