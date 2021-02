La bella Maria Teresa Ruta, super favorita dai fan, è stata eliminata pochissimi giorni fa dal GF VIP. Questa sera va a Live non è la d’Urso a dire la sua verità.

Tutti noi l’abbiamo amata in tutte le sue sfaccettature, ad urlare, ballare, cantare ed intrattenere con il suo estro e la sua simpatia il pubblico e gli stessi ex coinquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip tanto da superare più di 20 nomination.

Su di lei è stato detto di tutto, le hanno attribuito ogni qualsivoglia qualità negativa. Il pubblico però lo ha conquistato a suon di televoti e balletti, carezze e pianti. Evidentemente la show girl dei tempi che furono ha aperto una breccia nel cuore die fan.

Questa sera la bella Maria Teresa Ruta, appena uscita dalla casa, è ritornata davanti ai riflettori del pubblico del piccolo schermo per incontrare Barbara d’Urso a Live! per poter raccontare la propria versione dei fatti che l’hanno coinvolta ed anche sui suoi ex coinquilini.

Maria Teresa Ruta a Live non è la d’Urso risponde alla lettera di Amedeo Goria rivolta a Guenda

La bella Maria Teresa Ruta nel primo spazio a lei dedicatole ha deciso di rispondere al “perché della mancanza di rapporto con il suo ex marito Amedeo Goria”. La bella show girl ha infatti chiarito ogni dubbio, semplicemente non ha rapporti con lui per rispetto nei confronti del suo attuale compagno di vita con cui è fidanzata da ormai tanti anni.

Diretta e sincera, ma anche molto sensibile. Maria Teresa Ruta (la nostra “MTR” per chi è più avvezzo ai social) non si è risparmiata infatti un momento di emozione nel rivedere la propria storia, compresa quella dell’amore fra lei ed Amedeo Goria. Un cuore che batte e che di certo non dimentica gli anni che furono.

Dopo questo momento molto forte, la bella Maria Teresa ha anche rivisto la propria mamma che le ha fatto una sorpresa in diretta dalla d’Urso. Un momento di emozione molto forte siccome le due donne non si vedevano da tantissimi mesi a causa della pandemia e del Grande Fratello Vip. Il modo in cui la famiglia della Ruta ha accolto la mamma di lei ha addirittura spaventato la signora che di scatto si è irrigidita.

Il simpatico ed emozionante sipario ha però poi fatto spazio invece al momento delle famosissime sfere di Live non è la d’Urso dove la bella show girl ha avuto modo di scontrarsi e confrontarsi con altri personaggi dello spettacolo fra cui Alba Parietti, Fulvio Abbate, Simona Tagli e Filippo Nardi.

La bella show girl ha confermato di aver avuto una amicizia speciale con il principe Alberto che le avrebbe detto se voleva fermarsi da lui. “E’ possibile che io abbia visto una galanteria e possa averla scambiata, può essere” sottolinea la show girl che ha poi sottolineato l’invito a restare da parte sua. Il tutto ovviamente è accaduto circa 30 anni fa.

Maria Teresa Ruta si è poi difesa dalle cinque sfere dalle accuse di falsità e di strategia. Sul web intanto si è scatenato il dibattito. Ha lasciato il segno soprattutto il suo rifiutarsi di parlare con Filippo Nardi siccome non era ancora a conoscenza di tutto quanto era stato detto da lui.

“Ho visto dolo tutte le cose belle da quando sono uscita”

Sempre MTR durante il confronto con Stefania e Tommi: Ho visto clip dove parlate male di me

Sempre il marito di MTR: pubblica una video di 30 minuti dove Tommi e Stefania parlano di lei

