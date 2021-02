Loredana Bertè è pronta per tornare al Festival di Sanremo: l’annuncio arriva direttamente da Amadeus, ecco quando succederà



Tra i protagonisti annunciati del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche un gradito ritorno. Perché due anni fa la vincitrice morale all’Ariston per molti era stata lei, classificata invece al quarto posto finale. Ma nonostante questo, Loredana Berté ha ancora voglia di tornare su quel palco e succederà nella prima serata di quest’anno, martedì 2 marzo.

Loredana sarà quindi la super ospite italiana nella serata inaugurale del Festival 2021. L’annuncio è arrivato da Amadeus, ospite a Che tempo che fa’ su Rai 3 e successivamente è stata al stessa artista a confermare che effettivamente la notizia è vera. Nell’occasione riproporrà un mix di tutte le sue canzoni più belle, anche se sceglierle non è facile in mezzo ad una produzione così ricca. Ma proporrà pure in anteprima ‘Figlia di…’, il nuovo singolo in uscita proprio quel giorno. Un brano autobiografico, scritto anche per festeggiare i suoi primi 70 anni (li ha compiuti lo scorso settembre) e un inno alla libertà delle donne che hanno sempre la voglia di lottare, come lei.

Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo.

Oltre a festeggiare i miei 70 anni con un medley live con alcuni dei miei storici successi, presenterò dal palco dell’Ariston, in anteprima assoluta, “Figlia di… “@SanremoRai pic.twitter.com/kkmWnni7qw — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 21, 2021

Per Loredana sarà la dodicesima volta sul palco dell’Ariston anche se non torna in gara. Nelle undici precedenti occasioni, per nove volte si è esibita da sola ma ha anche duettato splendidamente con Mia Martini e nel 2021 si è presentata insieme a Gigi D’Alessio. Amatissima dal pubblico ma anche dalla critica, siamo curiosi di vedere con quale look arriverà.

Festival di Sanremo 2021

Non solo Loredana Bertè però nella prima serata del festival di Sanremo 2021. Amadeus infatti ha confermato che martedì 2 marzo saranno anche presenti sia Achille Lauro con il suol primo ‘quadro’ e Zlatan Ibrahimovic. E poi l’attesissima Naomi Campbell, che però lui al momento non ha ancora incontrato perché lei è dall’altra parte del mondo.

Parlando con Fabio Fazio, il conduttore e direttore artistico del Festival 2021 ha spiegato che sicuramente con lui ci saranno l’attrice Matilda De Angelis e anche Barbara Palombelli. Poi Elodie “che farà una performance bellissima. Tante donne diverse ogni sera più altre punteggiature che racconteranno cose e mondi diversi“.