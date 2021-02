Il GF VIP ci regala emozioni fortissime l’una dietro l’altra. Questa sera è toccato al fratello del finalista Pierpaolo Pretelli, Giulio, fare un annuncio dritto al cuore.

Al GF VIP un annuncio molto importante da parte del fratello del giovane Pierpaolo Pretelli. Bisogna dire che il simpatico ragazzo si è reso più volte complice e partecipe di sipari molto particolari assieme al proprio piccolo fratellino. Ormai la famiglia Pretelli la conosciamo quasi quanto la nostra.

Una famiglia simpatica ed a quanto pare pronta a difendere le proprie posizioni e le proprie verità anche davanti ai riflettori dei salotti televisivi. Il giovane Giulio Pretelli non è infatti nuovo ai riflettori ed ha iniziato la propria carriera nei salotti dall’inizio del Grande Fratello del suo Pierpaolo.

Questa sera il giovane ha invece deciso di fare un annuncio molto importante per lui, non ha voluto attendere che il proprio fratello maggiore uscisse dalla casa più spiata d’Italia. La notizia era troppo importante ed andava detta subito. Una emozione non di poco conto.

Giulio Pretelli al GF VIP per un annuncio shock al proprio fratello

Al GF VIP Giulio Pretelli, già altre volte presente nella casa, ci è andato con non poche emozioni sulle sue spalle. Appena entrato dalla porta del giardino era infatti visibilmente scosso e commosso. Fra non pochi momenti da “occhioni lucidi” e sorrisi di allegria per aver visto il proprio fratello, il giovane gli ha comunicato che la propria fidanzata è incinta.

Pierpaolo era visibilmente scosso e commosso da quanto raccontato dal proprio giovane 21enne fratellino. Ma il tutto ha lasciato spazio ad un sorriso di felicità per essere diventato zio. Il giovane però non ha mancato di ricordargli delle responsabilità che comporta essere padre e soprattutto l’essere un padre molto giovane.

Giulio Pretelli ha portato però con sé una felicità molto forte, dichiarandosi anche pronto a tutto ciò che verrà. Non è sfuggito però un dettaglio importante. Sembra che infatti in un primo momento la famiglia di Pierpaolo e Giulio non l’abbia presa proprio bene questa notizia di non poco conto.

Sarà una bella gatta da pelare per il giovane Pierpaolo Pretelli quando uscirà dalla casa? Questo non ci è ancora dato saperlo. L’arrivo di un bambino comporta molte responsabilità, ma anche un tripudio di felicità. Una anima nuova al mondo. E poi Giulia Salemi zia vorremmo vederla tutti, e chissà forse in futuro anche in versione mamma.

In realtà Giulio Pretelli verrà pure lunedì in finale per presentare il nuovo programma che andrà in onda sull’8 stile Kardashan ma versione famiglia Pretelli#tzvip — Le Pagelle Del GFVIP✒📜 (@LepagelleGfVip) February 26, 2021