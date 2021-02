Al GF VIP la contessa Patrizia de Blanck non le ha mai mandate a dire e questa sera, alle porte della finale, la contessa si è esposta contro Stefania Orlando.

Stefania Orlando è una delle persone più discusse all’interno della casa ed assieme alle polemiche che l’hanno circondata ed agli schieramenti che ci sono stati nel tempo è infine giunta alle porte della finale. Per lei manca davvero poco, ma ciò che la divide da essa è la bella Rosalinda Cannavò con cui è in nomination.

La bella regina della casa l’abbiamo vista più volte al centro del dibattito proprio per il suo modo in cui si pone nei confronti degli altri coinquilini e soprattutto con il bellissimo influencer milanese, Tommaso Zorzi. Il loro bellissimo rapporto di amicizia è spesse volte sotto i riflettori.

La finale è però, ripetiamolo, alle porte ed è un tutti contro tutti. La bella show girl però in questo caso è stata attaccata in diretta dalla contessa della casa, ormai fuori dalle mura da un po’. La regina contro la contessa. Chi avrà vinto?

Al GF VIP Patrizia de Blanck a ruota libera contro Stefania Orlando

Stefania era al centro del dibattito per il suo atteggiamento. Sembra che secondo molti la giovane donna e show girl assuma un comportamento meccanico e finto per fare il proprio gioco ed arrivare in finale. Incalzata da queste accuse la Orlando ha risposto assolutamente di no e che il suo gioco è stato dettato il più delle volte dall’istinto.

In studio, oltre alle espressioni di Matilde Brandi, che sembravano tutt’altro che concorde con le espressioni della sua forse ex amica Stefania Orlando, c’è stato un intervento anche da parte della Contessa Patrizia de Blanck che l’ha accusata di essere una stratega e di essere una falsa.

In questo caso però la migliore amica di Tommaso Zorzi ha deciso di non rispondere con le rime ma anzi lasciar passare le accuse e passare avanti. Il tutto però non è passato del tutto inosservato al popolo del web. Cosa avrà pensato in realtà Stefania Orlando alle accuse della simpatica e tutto pepe sempre pungente contessa?

Bisogna dire che quanto accusato da Patrizia de Blanck non sorge nuovo siccome la bella contessa aveva già più volte parlato di Stefania Orlando in modo non del tutto positivo. Se la memoria non inganna la Orlando sarebbe stata più volte al centro del gioco e delle nomination della contessa stessa e di chi a lei vicino.

Che non ci sia proprio buon sangue fra le due? Tutto questo lo capiremo successivamente. Per ora non è ancora tutto chiaro. Intanto il tutto non è sfuggito. Un ennesimo tassello nel rapporto fra le due che non è ancora chiaro.