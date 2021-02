GF Vip, salta la “sorpresa”: gaffe della regia prima della diretta

GF Vip, la visita a sorpresa all’interno della Casa non sarà più così, almeno per il pubblico: colpa della regia che ha svelato tutto prima della diretta



Non è la prima volta che succede, non sarà probabilmente nemmeno l’ultima ma intanto sappiamo già cosa ci dobbiamo aspettare dalla puntata finale del GF Vip in programma lunedì prossimo, 1° marzo. certo, l’attenzione sarà tutta concentrata sui finalisti e sul nuovo vincitore del reality. Intanto però sappiamo che nella casa più spiata d’Italia rientreranno alcuni ex concorrenti e sappiamo già cosa succederà.

Tranquilli, non è l’ennesimo gioco della produzione che vuole allungare il programma e nemmeno l’ennesimo scherzo dei Alfonso Signorini. Più semplicemente, come avvenuto in passato, alcuni degli ex gieffini avranno un ruolo nella puntata finale del reality. Sono stati reclutati per diventare una sorpresa speciale per i finalisti anche se questi ultimi ancora non sanno nulla.

In compenso lo sappiamo noi, per colpa di una clamorosa gaffe (ma il sospetto p che possa anche essere voluto) da parte della regia. Ha mostrato durante la diretta giornaliera una scena che invece doveva rimanere un segreto: alcuni ex concorrenti infatti oggi sono entrati di nascosto nel salone della Casa, mentre i concorrenti rimasti sono ancora nel cucurio, per registrare una coreografia. sarà questa molto probabilmente, l’apertura nella puntata del 1° marzo.

GF Vip, gli indizi seminali da Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci: lunedì sarà una finale da ricordare

In realtà qualche sospetti già circolava tra i telespettatori più attenti, nelle ultime ore. Prima Matilde Brandi, con un selfie davanti ad uno dei camerini del reality e un post eloquente: “Oggi si registra sorpresa“. A questi si era aggiunta una diretta su Instagram di Elisabetta Gregoraci che aveva parlato di una sorpresa fatta al pubblico e ai ragazzi ancora in gioco, una sorpresa in ballo per lunedì prossimo. Non svelava cosa, ma era facilmente intuibile.

Dalle immagini rubate sappiamo che alcuni ex gieffini hanno provato un balletto dedicato esclusivamente ai finalisti. Con Matilde ed Elisabetta dovrebbero esserci anche Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini, Francesco Oppini, Enock Baruah e Mario Ermito, sempre che non se ne aggiungano anche altri.

Non è però la prima volta che gli ex vipponi lasciano lo studio per tornare vicini alla porta rossa della Casa. Tre settimane fa infatti alcuni di loro avevano sfilato sulla passerella per testimoniare la loro vicinanza a Dayane Mello nel suo momento più triste, quello del ricordo per il fratello prematuramente scomparso. GF Vip, Dayane Mello piange alla veglia funebre per il fratello e tutti la confortano. Lunedì prossimo però l’atmosfera sarà completamente diversa.