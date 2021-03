Uno degli assoluti protagonisti della quinta edizione del GF VIP, Tommaso Zorzi, ha ricevuto questa sera la sorpresa più attesa di tutte per lui. Una emozione unica.

Siamo tutti fan di Tommaso Zorzi, chi più, chi meno, ma lo abbiamo amato tutti per tutto ciò che è stato in grado di fare durante i sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Una icona assoluta assieme ai suoi coinquilini che hanno conquistato il cuore del pubblico.

Un ragazzo unico, dimostrazione di grande intelligenza e simpatia ma anche di gioco e strategia. Una persona che si è fatta conoscere a tutto e tutti per i suoi pregi ed i suoi difetti. Tommaso Zorzi in ogni sua sfumatura resterà colonna portante della quinta edizione del GF VIP.

Questa sera in occasione della finale il giovane ragazzo che ha una carriera ancora tutta da iniziare ha ricevuto delle soprese molto importanti e che sicuramente hanno fatto breccia nel cuore di tutti. Ecco cosa è successo.

All’inizio il giovane uomo ha rivisto tutto quanto aveva fatto con il suo late show che era stato anche record di ascolti sulla piattaforma Mediaset. Un simpatico momento che ha lasciato poi spazio alle forti emozioni della sua sorpresa.

Erano mesi che aspettavamo di nuovo questo incontro. La splendida Gaia Zorzi sia sui social che al di fuori ha sempre tifato per il proprio fratello, spesse volte anche inimicandosi il popolo del web ma esprimendo sempre la sua opinione puntuale e mai banale.

Le due donne a distanza di pochi minuti l’una dall’altra sono entrate in scena ed hanno abbracciato il proprio Tommaso in modo così forte da essere percettibile anche davanti allo schermo. Un amore intra familiare che si comprende anche solamente con gli occhi.

Il gesto del bacio alla mano della sua mamma non è passato inosservato dal pubblico che ha notato una forte somiglianza al gesto che il ragazzo fece nei confronti di Stefania Orlando. Infondo quest’ultima ha fatto da mamma, da sorella e da amica a giovane uomo durante questi mesi.

Tommaso Zorzi, a cui gli utenti del web hanno dedicato TZVIP, ha ricevuto parole di supporto e di conforto da parte della sorella e di sua mamma. Entrambe non vedono l’ora di rivederlo a casa. Le reazioni del popolo del web non sono mancate.

tommaso stasera il pacemaker lo devi tu a me #gfvipparty #gfivip #gfvip #GFLATESHOW pic.twitter.com/oYGnmLYaH8

— ガイア is rooting for you (@erzascarletw) March 1, 2021