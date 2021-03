Sanremo 2021, Fiorello scherza sulla possibilità di vedere anche Lady Gaga tra gli ospiti in una delle prossime serate. E Amadeus spera

Nell’edizione più strana del Festival di Sanremo, la prima senza pubblico causa pandemia, non mancheranno le stelle italiane ma quelle straniere sì. E allora il colpo a sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe essere lo sbarco in Riviera di Lady Gaga che è già a Roma per girare il film sulla vita di Maurizio Gucci.

Già un anno fa Amadeus aveva provato invano ad ospitare sia lei che Madonna, ma per precedenti impegni presi in tour (Lady Gaga era in Russia nello stesso periodo) non era successo. La suggestione è forte, il, conduttore e direttore artistico del festival ci ha pensato a lungo ma quasi sicuramente non succederà. Fiorello intanto in conferenza stampa ci ha scherzato sopra: “Vedremo. Per ora Amadeus ha fatto rapire i cani…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared)

Amadeus sorride ma è anche realista: “Mi piacerebbe molto. Ma credo che sia molto impegnata con il film in questo momento. Tutto può accadere a Sanremo, in questo momento mi sembra impossibile”. Ci sarà però molto spazio per gli artisti italiani, molti dei quali al festival hanno partecipato anche come concorrenti. Su tutti Laura Pausini, che ha appena vinto il Golden Globe. Ma anche Loredana Bertè, Negramaro, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi, Marcella Bella, Ornella Vanoni, Fausto Leali e Gigliola Cinquetti.

Sanremo 2021, definito il quadro delle co-conduttrici: la scaletta della prima serata

A poche ore dal via del Festival di Sanremo 2021 il quadro delle cinque serate e di chi si alternerà sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello sembra chiaro. Domani sera, 2 marzo, la prima co-conduttrice sarà l’attrice Matilda De Angelis. Mercoledì toccherà ad Elodie, poi la top model Vittoria Ceretti giovedì, Barbara Palombelli venerdì insieme alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi per la Finale delle Nuove Proposte. E sabato 6 marzo toccherà a Simona Ventura.

Sorteggiata anche la distribuzione nelle prime due serate dei Big in gara, tredici per sera. Martedì 2 canteranno, in stretto ordine alfabetico (ma la scaletta sarà decisa solo poche ore prima del via) Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Con loro anche quattro Nuove Proposte: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano.

La sera successiva invece Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willie Peyote. E con loro anche le altre quattro Nuove Proposte che sono Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.