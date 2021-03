Matilda De Angelis a Sanremo. Chi è, notizie e curiosità. L’attrice affiancherà Amadeus in una delle serate del Festival

Matilda De Angelis sarà una delle protagoniste dell’imminente Festival di Sanremo: l’attrice italiana affiancherà Amadeus, e sarà una presenza che non passerà inosservata. Bellissima, a soli 25 anni si è già affermata a livello internazionale. Ma chi è Matilda De Angelis? Scopriamolo insieme provando a conoscere meglio una delle protagoniste del Festival, che prenderà il via domani sera su Rai 1.

L’annuncio della partecipazione della De Angelis arrivò dallo stesso Amadeus quando presentò il festival: l’attrice era reduce dal grande successo di “The Undoing” una serie tv di Sky con Hugh Grant e Nicole Kidman. Fu un buon momento per dare slancio al nome della giovane italiana. Il conduttore la definì una donna spigliata, di caratura già internazionale.

Matilda De Angelis, chi è e cosa fa la nuova protagonista di Sanremo 2021

L’attrice è famosa negli USA, forse più che in Italia. La serie “The Undoing”, prodotta dal colosso HBO ha avuto un grande successo. Ma l’esordio sul grande schermo è avvenuto grazie al film “Veloce come il vento”, di e con Stefano Accorsi. Anche in quel caso grande successo, e subito dopo Matilda è stata coinvolta in progetti internazionali, tanto da dover fare un corso accelerato di inglese per prepararsi a “The Undoing”. La particolarità è che, per la prima volta, l’attrice ha recitato in questa serie completamente nuda, cosa che le ha creato non poche difficoltà.

“Il mio corpo è solo uno strumento per esprimermi”, ha spiegato in alcune recenti interviste, di cui una al The Sun: “Che siano i miei occhi, la mia bocca, il mio sesso o le mie tette, resta sempre il mio corpo e mi serve per esprimermi”, ha spiegato. L’attrice, che ha 25 anni, ha un grande seguito sui social network: sono moltissime le sue foto su Instagram, dove supera i 400mila followers. Immagini che i fan apprezzano molto. Riguardo la sua vita privata, Matilda dovrebbe essere single. Fu questa una sua dichiarazione dello scorso anno, e sui social non ci sono tracce di compagni o partners.

Matilda De Angelis: la scheda

Nome e cognome: Matilda De Angelis

Età: 21 anni

Data di nascita: l’11 settembre 1995

Nata a: Bologna

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante e attrice

Altezza: 166 cm circa

Profilo Instagram: @matildadeangelis

Follower: 414mila