Anna Tatangelo ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha precisato alcuni punti sulla sua carriera. Lo scatto ha fatto impazzire il web

Anna Tatangelo ha voluto precisare alcuni passaggi della sua carriera attraverso un post su Instagram. Non mancano le note polemiche nelle sue parole, dirette soprattutto a coloro che non hanno mai saputo “distinguere l’artista dalla persona”. O, come dice lei, ANNA da LA TATANGELO.

La cantante laziale ha postato una foto su Instagram nella quale indossa un vestito trasparente. Lo scatto ha fatto impazzire il web ed è diventato immediatamente virale. La foto è stata riportata da diversi siti. Ciò che non è stato riportato a dovere è il suo messaggio, che vi lasciamo qui. Anna Tatangelo ha voluto far capire a tutti quale sia la sua reale identità.

Ecco le parole del suo post di sfogo pubblicato su Instagram.

Anna Tatangelo, scatto hot: “Orgogliosa di tutte le barriere che ho superato”

Anna Tatangelo ha pubblicato uno scatto bollente sul proprio account ufficiale Instagram. La cantante, ex vincitrice del Festival di Sanremo, si è fatta immortalare con un vestito nero trasparente che lascia vedere tutte le sue splendide forme. Ma ciò che la Tatangelo ha voluto sottolineare è il messaggio che c’è dietro questo scatto.

“Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo ha dichiarato di essere un po’ stanca di sentirsi dire che da anni stia giocando con la sua immagine. Alcuni ultimamente le hanno contestato la sua diversità tra l’artista e la persona. È stata accusata di voler essere contemporaneamente la ragazza ideale di tutti i giorni e la femme fatale che interpreta quando sale sul palco.

“La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma LA famosa TATANGELO…ma ragazzi la seconda sono io, ANNA”. In questo modo Anna ha voluto chiarire questo importante aspetto della sua vita che, secondo lei, spesso viene confuso o male interpretato.

La Tatangelo ha detto di aver dovuto dimostrare il suo mondo musicale più di qualsiasi altro artista in Italia. Secondo lei il motivo è da ricercare nella voglia di giudicarla che ha sempre dovuto subire sin dai primissimi anni della sua carriera. Dal post si capisce chiaramente che questo aspetto la infastidisce molto.

“Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia , proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su ANNA o su LA TATANGELO? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico”, ha concluso Anna.

Recentemente, in occasione del suo trentaquattresimo compleanno, l’ex giudice di X-Factor ha pubblicato un altro scatto molto bollente. Anche in quel caso i fan sono letteralmente impazziti. In quell’occasione però la Tatangelo non ha voluto lanciare nessun messaggio, se non quello di mostrarsi in tutto il suo splendore e augurarsi buon compleanno da sola.