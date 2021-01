Anna Tatangelo ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che mostra tutta la sua bellezza, ma la trasparenza della maglia non è sfuggita ai fan.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate degli ultimi tempi e recentemente ha preso parte all’ultima edizione di All Together Now, il music show di Michelle Hunziker, dove ha ricoperto il ruolo di giudice insieme ad alcuni dei suoi più apprezzati colleghi, come Francesco Renga e Rita Pavone.

La cantate, oltre ad avere successo per la sua bellissima voce e i suoi pezzi orecchiabili, ha un certo seguito anche per la sua bellezza, che non passa mai inosservata. A dimostrarlo è il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram che non sfuggito agli utenti della rete, visto che non solo esalta tutta la sua bellezza, mostrando un fisico scolpito, frutto di ore di allenamento, ma che ha fatto notare loro un dettaglio che non è passato di certo inosservato. Quale?

Anna Tatangelo su Instagram ha catturato la loro attenzione indossando una maglietta bianca che, forse colpa della luce, forse un po’ delle trasparenza, ha mostrato la sua meravigliosa scollatura ai fan.

Anna Tatangelo compie gli anni, il messaggio social: “Qualcuno si è svegliato con …”

Anna Tatangelo, che oggi festeggia il compleanno, come rivelato da lei stessa sui suoi profili social, ha indossato una maglietta bianca, semplicissima, che ha mostrato una trasparenza di troppo. Tant’è che il pubblico della rete non ha potuto fare a meno di notare il colore del reggiseno che ha scelto di indossare la bella cantante, ma dopo attimi di ammirazione è finalmente tornato in se stesso per augurarle un buon compleanno.

“Qualcuno questa mattina si è svegliato con un anno in più del solito” ha esordito la cantante, che aveva catturato l’attenzione con il suo look alla Lara Croft. “Tanti auguri a me!” ha aggiunto. “E grazie mille a tutti voi che avete speso un minuto del vostro tempo per farmi gli auguri” ha concluso ricevendo non solo gli auguri dei suoi fan ma anche di numerosi personaggi dello spettacolo.

I fan hanno prontamente fatti gli auguri alla loro cantante preferita e lei ha ricambiato mostrando loro tutta la sua bellezza.