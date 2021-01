Anna Tatangelo zittisce tutti. La cantante nel suo ultimo post lascia tutti senza parole, il look alla Lara Croft manda in delirio i followers.

Ormai non è una novità, Anna Tatangelo in questo ultimo periodo sta vivendo una seconda giovinezza. La ragazza di Sora ha esordito giovanissima vincendo nel lontano 2002 Sanremo Giovani grazie alle sue doti canore e da allora è rimasta nell’olimpo della musica italiana. Vanta una lunga carriera costellata di successi ma ora, non più ragazzina, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Nell’anno appena passato infatti Anna ha chiuso definitivamente la sua storia con Gigi d’Alessio. Nuovo look e forma fisica strabiliante, Anna Tatangelo ha anche sperimentato le sue doti canore con un genere diverso dal consueto e grazie alla collaborazione con il rapper Geolier è riuscita a ritagliarsi un profilo tutto nuovo nel genere trap. La svolta sexy sicuramente ha contribuito al successo di Guapo, il singolo che ha dominato le classifiche con 14 milioni di views su YouTube e 6 milioni di stream su Spotify, come sicuramente è stata apprezzata dai fan della cantante. I suoi profili social sono tra i più seguiti, d’alta parte con un post cosi….

Di bene in meglio, la trasformazione della Tatangelo sembra inarrestabile. Il post ha ricevuto, dopo solo un’ora dalla pubblicazione, ben 70.000 like ed i commenti sono tutti super positivi. La versione Lara Croft di Anna è stata sicuramente un successone, anche perchè il dettaglio piccante non è sfuggito ai più attenti. La posa è molto sexy, lei è bellissima come sempre ma il body trasparente ha stuzzicato la fantasia dei più e ispirato la maggior parte dei commenti. Un altro centro per la bellissima e bravissima Anna Tatangelo