Quali sono le previsioni per l’inizio del 2021? Scopriamo insieme che cosa succederà ai segni zodiacali in questi primi mesi.

Che cosa succederà ai segni nella prima parte del 2021?

La domanda, decisamente, non è da poco.

Leggiamo insieme tutte le previsioni relative ai prossimi giorni che comprendono anche i primi mesi del 2021.

Ecco tutto quello che ti succederà e che cosa potrebbe metterti veramente alla prova.

Previsioni inizio 2021: ecco cosa ti succederà nei primi tre mesi

Forse hai già letto la classifica dei segni più fortunati per questo 2021 oppure ti è cascato l’occhio su quali siano quelli che troveranno l’amore o quelli più sensuali.

Ti è sfuggita, però, quella più importante: quali saranno i segni più fortunati sul lavoro nel 2021?

Questo è un aspetto decisamente importante e che, molto spesso quando leggiamo l’oroscopo, tendiamo a minimizzare.

Dobbiamo conoscere, però, tutti gli ostacoli che si interporranno sul nostro cammino se vogliamo superarli al meglio!

Ecco quali saranno le sfide che dovrai affrontare nella prima parte del 2021.

Toro: ecco la tua sfida nel 2021

Caro Toro, sappiamo che sei una persona che fatica molto a riporre la propria fiducia negli altri. Dover lasciare anche che qualcuno si occupi di te od abbia cura della tua persona ti risulta difficile.

Ebbene, l’inizio del 2021 ti prospetta un momento decisamente complicato: sarai tu a dover dimostrare a qualcuno che hai fiducia in lui.

Sarà un momento particolarmente delicato e dovrai fare attenzione: se non ti mostrerai in grado di affrontare questa sfida potresti perdere un rapporto importante.

Cancro e Leone: le previsioni del 2021 indicano una sfida emozionali

Chi è nato sotto il segno del Cancro o del Leone sa bene quanto le emozioni siano in grado di influenzare le sue scelte.

Siete in grado di fare sforzi inenarrabili per amore ma anche di prendere decisioni dettate dall’ira.

Chi è nato sotto il segno del Cancro dovrà affrontare un test legato ai propri princìpi: verranno messi in seria discussione.

Il Leone, invece, dovrà vedersela con non pochi cambiamenti che mineranno la sua sicurezza: siete abbastanza forti per oltrepassare questi sconvolgimenti?

Capricorno, Pesci e Scorpione: un test di resistenza

Se siete nati sotto uno di questi tre segni, sappiate che i primi mesi del 2021 vi metteranno alla prova per quanto riguarda la resistenza.

I Pesci dovranno vedersela con la decisa apertura di una crepa nella sua anima.

Sapete affrontare tanti disagi ma, soprattutto verso Febbraio, potreste finalmente esplodere e prendervela con qualcuno di caro. Fate attenzione.

Chi è nato sotto il segno del Capricorno dovrà farsi valere sotto un punto di vista lavorativo, il suo campo preferito.

Rischiate di farvi sommergere dal lavoro e di non riuscire più a raggiungere i vostri obiettivi: dovrete dimostrare tenacia e costanza.

Lo Scorpione, invece, dovrà affrontare soprattutto nei primi mesi una crisi “sentimentale”. Dovrete dimostrare il vostro attaccamento ad una persona ed evitare di cedere alle tentazioni.

Acquario, Vergine, Gemelli e Sagittario: la vita non è solo bianco o nero

Il test che il 2021 vi porrà nei primi mesi dell’anno ha, certamente, a che vedere con le vostre credenze personali.

I Gemelli dovranno affrontare una vera e propria crisi di fede: non potete credere sempre e solo a quello che vedete. Un rapporto importante fiorirà se deciderete di dare fiducia a qualcuno.

L’Acquario dovrà lasciar perdere rigore logico e decisioni ponderate: in questi primi mesi il 2021 testerà la vostra capacità di fare la cosa giusta.

A volte, oltre al cervello, dovete metterci anche il cuore.

Il Sagittario dovrà combattere per rimanere sé stesso: molto spesso vi criticano per essere troppo buoni.

Dovrete prendere posizione, nei primi mesi del 2021, cercando di rimanere quanto più possibili coerenti con voi stessi. Non sarà facile.

La Vergine dovrà imparare a mitigare il suo giudizio personale, soprattutto rivolto verso sé stessa.

Non farete passi avanti in positivo se non riuscirete prima a smettere di giudicare duramente il prossimo: esistono molte zone grigie nella vita, concedetevi di visitarle una volta ogni tanto!

Ariete e Bilancia: le previsioni di inizio 2021 vi chiedono pazienza

Forse ancora non lo sapete, cari Ariete e Bilancia, ma il 2021 potrebbe chiedervi di imparare la virtù della calma.

La Bilancia, infatti, si troverà a dover affrontare relazioni d’amicizia decisamente turbolente. Qualcosa sta cambiando e dovrete essere pazienti e comprensivi se volete mantenere solidi i vostri rapporti!

L’Ariete, invece, può aspettarsi qualche sorpresa lavorativa, soprattutto sotto il punto di vista del lavoro.

Di certo, però, i risultati non cascano dal cielo: attendete pazientemente che venga riconosciuto il vostro impegno!