Notizia dell’ultima ora. Disastro aereo in Indonesia. Il volo SJ-182 della Sriwijaya Air Flight ha smesso di apparire nel radar a pochi minuti dal decollo.

Tragedia aerea in indonesia. Il Boing 737-500 della piccola linea aerea indonesiana Sriwijaya air flight dopo solo 4 minuti dal decollo da Giacarta e destinazione Pontianak, ha smesso di comunicare la sua posizione. Si teme per la vita delle 62 persone a bordo, tra passeggeri e staff. Le indagini sono in corso ma la preoccupazione per l’esito delle ricerche è altissima, tra i passeggeri, riporta il Messaggero, ci dovrebbero essere dieci bambini e tre neonati. I primi rottami sono stati individuati nelle acque a nord di Giacarta

L’unica testimonianza, riportata dalle televisioni indonesiane, è quella di un pescatore che ha dichiarato di aver visto l’aereo inabissarsi dopo una velocissima picchiata. (in aggiornamento)

Unconfirmed report that Sriwijaya Air Flight SJ-182, a Boeing 737-500 with Jakarta-Pontianak route, has been missing north of Jakarta

Rapid altitude drop can be tracked in @flightradar24

Hope nothing serious and everyone is safe 🙏https://t.co/Ak2ynMGd9Z pic.twitter.com/ZuaWHtNdql

