Sanremo, Chiara Sturdà: la donna che ha conquistato Ermal Meta. Ecco chi è: marketing manager di professione, la nuova fidanzata del cantante

Sanremo 2021 sta per iniziare, e tra i protagonisti del palco dell’Ariston ci sarà anche Ermal Meta. Il cantautore torna in gara con un nuovo brano, ed è subito tra i favoriti per la vittoria finale. Sarà un’edizione particolare, senza il pubblico in sala, e proprio per questo tutti gli artisti in gara dovranno adattarsi alla situazione inedita e sicuramente non facile alla quale dovranno adattarsi. E non tutti sanno che Ermal Meta, ormai da qualche tempo, ha una nuova fidanzata.

Si chiama Chiarà Sturdà e da qualche mese sta con il musicista. Lei è una marketing manager, e i due si sono messi insieme circa un anno fa, prima del lockdown di marzo 2020. L’indizio si scova facilmente: Ermal Meta ha postato sui social la scorsa primavera una sua foto con una ragazza. Nell’immagine in bianco e nero c’era proprio lei, la nuova fidanzata del cantautore. Si tratta di lei, Chiara Sturdà, che nella sua vita non si occupa né di spettacolo e nemmeno di musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Chiara Sturdà, la “misteriosa” fidanzata di Ermal Meta a Sanremo

Di questa donna si sa poco, se non che è nata nel 1990, il giorno 16 ottobre. Segno zodiacale bilancia, dovrebbe essere di Lecce, ma non è ancora certo. Si sa di più su quello che Chiara fa per lavoro, perché è scritto nella sua mini biografia sui social. Si tratta di una marketing manager e un’agente sportiva. Nel suo passato c’è stata la pallavolo, ma per il suo lavoro si occupa di calcio, anche se non è chiaro di cosa si occupi esattamente. Si sa davvero pochissimo sul suo passato e sulla sua famiglia, e non si sa nemmeno se la donna convive con Ermal Meta o meno.

Il profilo Instagram della fidanzata dell’artista risulta essere privato, mentre su quello pubblico del cantautore si vedono alcune foto che li ritraggono insieme. Immagini gioiose, dove i due sorridono e sembrano sicuramente felici. Ermal Meta è nato a Fier, in Albania, il 20 aprile. Segno Ariete. E’ immigrato in Italia da piccolo con sua madre, fino a diventare un cantante di successo e molto apprezzato dal pubblico. La passione per la musica è stata ereditata da sua madre, che è una violinista professionista.