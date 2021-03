A Sanremo 2021 c’è anche Arisa: scopriamo chi è il suo fidanzato, Andrea Di Carlo. Scheda, lavoro e vita privata del compagno della cantante

Tra le grandi voci dell’imminente Festival di Sanremo 2021 c’è anche quella di Arisa. La brava cantante, già vincitrice della kermesse, si ripresenta quest’anno per provare a stupire ancora. E forse non tutti sanno che Arisa da un po’ di tempo ha cominciato una storia d’amore. Ma chi è il suo fidanzato? Scopriamolo insieme. Si tratta di Andrea Di Carlo, ed è un nome molto noto negli ambienti televisivi.

Non è conosciuto dal pubblico, perché lavora “dietro la scrivania”. Infatti, si tratta di un quotato autore televisivo. Ha 44 anni ed è nato a Roma, precisamente il 6 febbraio del 1976, segno zodiacale Acquario. Attualmente vive nella sua città e svolge varie attività nel mondo dello spettacolo. Lui era agente proprio di Arisa: tra i due prima un rapporto professionale e poi il sentimento dell’amore che è sbocciato. Ma Di Carlo conosce molto bene il mondo della televisione, nella quale lavora da molti anni.

Sanremo 2021, chi è Andrea Di Carlo: il fidanzato di Arisa

Collabora alla realizzazione di programmi televisivi come “Non è la d’Urso” e il Grande Fratello. In ambito Rai, è autore del programma “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, che è stato uno dei maggiori successi di questa stagione, “riempiendo” la fascia pomeridiana di Rai1. Di Carlo è anche il titolare dell’agenzia “Adc Management”, che si occupa dell’immagine di diversi artisti, tra questi anche il celebre Can Yaman, l’attore turco vero e proprio sex symbol, noto per essersi fidanzato con Diletta Leotta.

E’ possibile sbirciare qualcosa su Andrea di Carlo attraverso il suo profilo Instagram, seguito da circa 12mila follower. L’autore pubblica molte foto e storie sul suo profilo, e ce ne sono tante con attrici e personaggi della televisione. A essere sinceri, molte pose con colleghe e amiche fanno un po’ storcere il naso. Gli atteggiamenti sono molto confidenziali e i sorrisi larghissimi, ma ci sono anche altre foto che confermano al 100% la relazione con Arisa. Va detto che la cantante, invece, mantiene il massimo riserbo sulla sua relazione con Di Carlo, pubblicando pochissime testimonianze e parlando poco di quest storia d’amore.