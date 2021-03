Mancano poche ore all’inizio di Sanremo ma il Covid ci ha messo di nuovo lo zampino. Cambio in scaletta in attesa del tampone

Che questo sarebbe stato un Sanremo complicatissimo da organizzare e portare avanti lo sapevano tutti. Non a caso ci sono state mille polemiche per far partire il Festival che, in più di un’occasione, ha rischiato di saltare.

Lo spauracchio, non serve nemmeno specificarlo, è ovviamente il Covid. Il virus che ha reso la vita impossibile a tutti i cittadini del mondo va contenuto in ogni modo e, se un artista è contagiato, rischia di dover dire addio ad ogni sogno di gloria.

Sembrava ormai tutto sotto controllo dopo il caso rientrato di Moreno il Biondo degli Extraliscio. Ed invece va registrata una notizia dell’ultima ora che ha messo sottosopra la scaletta del Festival e che sta tenendo in agitazione gli organizzatori.

Poco fa infatti è stato reso noto che un membro dello staff di Irama è risultato positivo al Covid e dunque il cantante non potrà salire sul palco dell’Ariston stasera.

Sanremo, stasera Irama non si esibirà

Irama era infatti uno dei 13 big in gara che avrebbe dovuto presentare il suo brano inedito “La genesi del tuo colore”. Ora però il componente del suo staff trovato positivo ha costretto gli autori ad un cambio dell’ultim’ora.

Al posto di Irama stasera salirà sul palco dell’Ariston Noemi con la sua “Glicine”, mentre per il cantante saranno ore concitatissime: si è già ovviamente sottoposto al tampone di controllo e se quest’ultimo sarà negativo allora si esibirà domani.

Se invece dovessero arrivare brutte notizie, come da protocollo probabilmente per Irama sarebbe la fine di Sanremo 2021. Non ci resta che aspettare e fare il tifo per il cantante.