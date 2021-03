Tommaso Zorzi: la prima storia Instagram da vincitore del Gf Vip 5 con il telefono di Francesco Oppini. Grandi festeggiamenti per l’influencer

Tutto come da previsioni: è Tommaso Zorzi il vincitore della quinta edizione del GF Vip. Un trionfo annunciato per il simpatico influencer, che sin dalle prime battute ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip. Un mix di intelligenza, sensibilità, simpatia e una storia personale toccante, hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma anche degli altri inquilini: suoi amici/concorrenti.

Il televoto dell’ultima puntata, lunedì 1 marzo 2021, ha celebrato un trionfo ormai annunciato. Nulla da fare per Pierpaolo Pietrelli, arrivato – a sorpresa – a contendersi l’ultimo televoto con il vincitore. Al terzo posto è arrivata Stefania Orlando, mentre l’altra grande favorita, Dayane Mello, è stata eliminata prima del previsto, arrivando al quarto posto.

VIDEO | Prima storia di Tommaso #tzvip pic.twitter.com/xV0cPklRbD — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) March 2, 2021

GF Vip, il vincitore Tommaso Zorzi pubblica la sua prima “storia” su Instagram

Tommaso è scoppiato di felicità appena è stata completata la proclamazione, e dopo la chiusura della lunga diretta è partita subito la festa. Con lui la mamma Armando, gli amici ex inquilini, tra cui Francesco Oppini. E proprio il figlio di Alba Parietti, molto legato a Zorzi, ha prestato il suo telefono al vincitore, che ha pubblicato così, la sua prima “storia” su Instagram dopo cinque mesi e mezzo. Nel video di vede Tommaso gioire con i suoi amici e ringraziare tutti. Il 25enne è sembrato molto commosso e felice.

Subito dopo la festa si è spostata fuori dallo studio, dove altre “storie”, tra queste quella di Rosalinda Cannavò, hanno ripreso i festeggiamenti per il vincitore. Una gioia condivisa dai tantissimi follower di Tommaso, aumentati in modo esponenziale in questi mesi. E in attesa di vederlo in tv (Tommaso ha spiegato che sogna di fare il conduttore) l’influencer riprenderà presto la sua attività sul social a lui più caro, Instagram.