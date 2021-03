Puntuale arriva l’appuntamento con il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile con i numeri del contagio in Italia



Tutti i giorni i numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute aiutano inquadrare lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews pytrete consultarli in tempo reale.

Ogni pomeriggio la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Per leggere il bollettino completo con tutti i numeri del 2 marzo potete cliccare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 3 marzo 2021

Totale casi: 20.884 contagiati

Morti: 347

Tamponi: 358.884

Dimessi/Guariti: 14.068 guariti

Ricoverati: +193

Terapie intensive: +84

Tasso di positività: 5,8% (+0,7%)

Vaccinati totali: 4.650.299

Ora scendiamo nel dettaglio per i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +4.590

Veneto: +1272 Piemonte: +1537 Campania: +2.635 Emilia Romagna: +2456 Lazio: +1520 Toscana: +1163 Sicilia: +539 Puglia: +1261 Liguria: +368 Friuli Venezia Giulia: +693 Marche: +759 Abruzzo: +573 Sardegna: +101 P.A. Bolzano: +280 Umbria: +301 Calabria: +230 P.A. Trento: +357 Basilicata: +124 Molise: +120 Valle d’Aosta: +9

In attesa dei vaccini anti-Covid prodotti in Italia con studi tutti nostrani, prossimamente intanto potrebbe essere avviata la produzione nelle nostre aziende di vaccini già approvati. Oggi in un incontro al ministero della Sviluppo Economico l’argomento è stato affrontato per verificare la fattibilità, che esiste.

Il progetto è quello di produrre le fiale con licenza delle aziende già autorizzate, come Pfixzer, Moderna o Astrazeneca, sfruttando lo stesso principio attivo e le altre componenti. Una mossa per accelerare la circolazione dei vaccini in Italia anche se esistono tempi tecnici per l’approvazione e quindi non succederà prima dei prossimi 4-6 mesi.

Realisticamente quindi dal prossimo autunno aziende ‘terze’ saranno in grado di affiancare i produttori originali per aumentare le dosi circolanti nel nostro Paese. Alcune sono già state individuate per il momento sui loro nomi c’è il massimo riserbo.